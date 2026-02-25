El ex auditor en Gasto Federalizado de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Emilio Barriga, compartió su propuesta del plan de trabajo para convertirse en el titular del organismo.

Fue mediante redes sociales donde, además de su plan de trabajo, Emilio Barriga dio a conocer que se convirtió en el candidato 21 para dirigir la ASF, tras concluir su registro este miércoles 25 de febrero.

Emilio Barriga presenta propuesta del plan de trabajo para dirigir la ASF

Como parte de los requisitos, Emilio Barriga presentó la propuesta del plan de trabajo, en el cual busca que la ASF se modernice, además de que sea fresca e incluyente, con visión de Estado.

Emilio Barriga se registra para participar en proceso de designación de titular de la ASF (Emilio Barriga vía X)

Su propuesta abarca seis ejes estratégicos que buscarían mejorar el equilibrio en el Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior:

Pilar tecnológico: con la digitalización de la ASF, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial y análisis de datos avanzado, para reducir los tiempos en las etapas de las auditorías Inclusión, equidad, visión de Estado: que considere la diversidad social, con programas federales de capacitación, auditorías con perspectiva de género y mayor cercanía a la ciudadanía Fortalecimiento de la independencia y autonomía, que consolide la independencia de gestión y la autonomía presupuestaria Detección temprana y rendición de cuentas efectiva, mediante el uso de la tecnología antes de los procesos formales, que permitan identificar desviaciones, por lo que reorientaría y capacitaría de manera permanente a los auditores Colaboración interinstitucional, tanto federal como local, siempre en un marco de respeto y de autonomía técnica Transparentar y visibilizar el ciclo completo de auditorías, ya que la ASF debe ser un ejemplo de rendición de cuentas, con la visibilización de las acciones y publicar los criterios que llevaron a las mismas, con nuevos indicadores de gestión y desempeño.

Tal como afirma Emilio Barriga, esta transformación parte de su experiencia, ya que durante su gestión en el Gasto Federalizado de la ASF se encargaba de nueve de diez auditorías en México.

Emilio Barriga aspira que la ASF sea el órgano fiscalizador más avanzado en América Latina

Emilio Barriga añadió que aspira a que la ASF sea el órgano fiscalizador más avanzado en toda América Latina y un ejemplo internacional, pero principalmente beneficie a todas y todos los mexicanos.

Ya que el objetivo de su plan de trabajo es que la fiscalización sea superior para el México del futuro, con modernidad y transparencia, que prevenga los riesgos y cierre brechas de desigualdad.

Añadió que toda su carrera la ha dedicado al servicio público, ya que Emilio Barriga está convencido de que las instituciones fuertes son base de un país próspero y justo.