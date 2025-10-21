Ella es Vania Pérez Morales, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) y del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Vania Pérez Morales cuenta con más de una década de experiencia en temas relacionados con la ética, integridad y la lucha contra la corrupción.

¿Quién es Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción?

Vania Pérez Morales es presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC del SNA).

Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (Tomada de video)

Cuenta con más de una década de experiencia en temas relacionados con la ética, la integridad, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado de Derecho en México y América Latina; desde un enfoque de derechos humanos.

Durante tres años consecutivo ha sido reconocida por su trabajo anticorrupción en México con la nominación al Premio Internacional a la Excelencia Anticorrupción, organizado por UNODC y el Centro de Estado de Derecho y Anticorrupción.

¿Cuántos años tiene Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción?

Se desconoce la edad de Vania Pérez Morales.

Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (Tomada de video)

¿Quién es el esposo de Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción?

No se tiene información sobre el esposo de Vania Pérez Morales.

¿Qué signo zodiacal es Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción?

Al desconocerse la fecha de nacimiento de Vania Pérez Morales, no se tiene información sobre el signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción?

No se tiene información sobre los hijos de Vania Pérez Morales.

¿Qué estudió Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción?

Es licenciada en Ciencia Política y Administración Publica, maestra en Trabajo Social con enfoque en Desarrollo Humano y doctora en Ciencias Políticas y Sociales, todos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción (Tomada de video)

¿En qué ha trabajado Vania Pérez Morales, presidenta del comité ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción?

Es Miembro del Equipo de Investigación 70593, Estrategia de respuesta integrada desde el derecho público comparado e internacional para enfrentar en Colombia la corrupción, apoyado por el Ministerio de Ciencias de Colombia (Minciencias) y la Universidad del Rosario (Colombia).

Vania Pérez Morales es ex funcionaria de Naciones Unidas, del 2017 al 2019 colaboró en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.

En la coordinación del programa anticorrupción de la organización y como punto focal de sociedad civil, desde donde construyó y desarrollo iniciativas en ética e integridad, en los ámbitos nacional y subnacional, para empresas mexicanas, gobiernos, personas servidoras públicas y sociedad civil.

Cuenta con amplia experiencia en el sector público y privado, así como en organismos nacionales e internacionales.

Actualmente es integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

Además, se desarrolla como profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de Monterrey.