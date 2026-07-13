Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, rechazó la nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y acusó que el documento pretende exonerar al Ejército mexicano de cualquier responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.

En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, el representante legal también negó que la CNDH hubiera sostenido un acercamiento previo con los familiares de los normalistas antes de emitir la recomendación.

“Es lamentable. Esta recomendación, que a estas alturas, ya a pocos meses de cumplir 12 años, salga una recomendación de esta naturaleza. Primeramente, comentarles que ni siquiera hubo un acercamiento previo a los padres y madres de los 43 por parte de la CNDH, por lo menos para informarles” Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Las declaraciones de Isidoro Vicario se producen después de la publicación de la recomendación 208VG/2026 de la CNDH, emitida el pasado 9 de julio, en la que el organismo sostiene que no existen elementos para atribuir responsabilidad al Ejército durante la noche de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero.

Tras la difusión del documento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que existen militares detenidos por este caso y rechazó que su administración haya intervenido en la elaboración de la recomendación.

Abogado de los padres de Ayotzinapa lamenta que la CNDH descarte la responsabilidad del Ejército

Durante la entrevista, Isidoro Vicario cuestionó que la nueva recomendación no incluya observaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ni a la Secretaría de Marina (Semar), pese a que ambas instituciones han sido señaladas en distintas investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.

El abogado recordó que la Sedena mantiene pendientes de entregar 853 folios de información que, de acuerdo con los familiares de los estudiantes, podrían contribuir al esclarecimiento de los hechos.

“En efecto, desde las primeras hojas vemos que la recomendación viene dirigida a diversas autoridades, menos a la Secretaría de la Defensa Nacional ni a la Secretaría de Marina, que también tienen relación con el caso Ayotzinapa. En términos generales, lo que plantea la recomendación es quitarle la responsabilidad al Ejército, y eso es muy lamentable” Isidoro Vicario, abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Vicario añadió que, a casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, existen diversos elementos que, según las investigaciones, apuntan a la participación de integrantes del Ejército mexicano, así como al seguimiento que dieron a los estudiantes durante la noche de los hechos.

Nueva recomendación de la CNDH sobre Ayotzinapa “no aporta nada nuevo”, afirma abogado

El representante legal de los padres de los normalistas sostuvo que la nueva recomendación de la CNDH no aporta información relevante para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.

Afirmó que el documento no ofrece nuevas líneas de investigación ni elementos que permitan conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos, pese a que el caso está por cumplir casi 12 años.

Finalmente, recordó que aún existen diversas órdenes de aprehensión contra militares vinculados con la desaparición de los 43 normalistas que continúan en proceso judicial, situación que, a su juicio, contradice la postura expuesta por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.