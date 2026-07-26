La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por Rosario Piedra Ibarra, negó haber exonerado al Ejército en el Caso Ayotzinapa, ante críticas por su más reciente resolución de ir contra las víctimas.

“Miente quien dice que es el Ejército el beneficiado de esta recomendación, son las víctimas” CNDH

La CNDH dijo en su pronunciamiento llamado “Verdades y mentiras de la recomendación 208VG/2026” que a lo que se refirió es que es que las conductas de los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fueron individuales y no como institución.

CDNH aclara que no exonera al Ejército pero sí señala a elementos en lo individual

La CNDH insistió que los días 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo participación de la Sedena ni un plan de “contrainsurgencia” o de estrategia especial para el exterminio de normalistas.

Ejemplo de ello es que hay al menos 17 militares vinculados a proceso, lo que no significa que se señale al Ejército como institución.

Aún con esas declaraciones, dijo que su posicionamiento no representa falta de autonomía.

CDNH señala campaña en su contra usando el Caso Ayotzinapa

Ante las críticas por supuestamente exonerar y defender al Ejército, la CNDH dijo que hay un extraño afán articulado para dar a entender que se pretender evitar la verdad y la justicia.

La CNDH dijo que en realidad se trata de una nueva campaña para descreditar el trabajo de esta Comisión y que no hay argumentos a la críticas ni pruebas que contradigan sus conclusiones.