La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jorge Yáñez Polo, cercano a Emilio Lozoya y a quien acusan de presunto fraude fiscal.

“El Ministerio Público Federal (....) aportó los datos de prueba que resultaron contundentes para obtener vinculación a proceso (de Jorge Yáñez Polo) por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada” Ulises Lara

Por medio de un mensaje en video, el vocero de la fiscalía, Ulises Lara López, informó sobre la detención de quien fuera contador personal del ex director de Pemex.

Al dar a conocer también las medidas cautelares que se dictaron, el vocero explicó algunos detalles del caso de presunto fraude fiscal que se le imputan a Jorge Yáñez Polo.

Detienen y vinculan a proceso a Jorge Yáñez Polo, ex contador de Emilio Lozoya

Debido a las acusaciones que pesan en su contra por presunto fraude fiscal, Jorge Yáñez Polo, quien fuera el contador personal de Emilio Lozoya, fue detenido y vinculado a proceso.

Sobre las acciones, Ulises Lara López señaló que policías federales ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión que se liberó en contra del ex colaborador del director de Pemex.

Luego de ello, dijo, Jorge Yáñez Polo fue puesto a disposición de la autoridad competente para dar inicio con el proceso correspondiente por las acusaciones que se le imputan.

“Policías federales ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Jorge N, persona de toda la confianza del ex director de Pemex, Emilio N” Ulises Lara

Como parte de la investigación, el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especial de Investigaciones de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero, recopiló y presentó diversos datos de prueba.

Dichos elementos “fueron contundentes”, debido a que el juez encargado del caso ordenó vincularlo a proceso por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada.

Además, el juez le otorgó la medida cautelar de prisión preventiva que se cumplirá en el Reclusorio Oriente de la CDMX y fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria.

FGR detalla modus operandi de Jorge Yáñez Polo

Al informar sobre la vinculación a proceso Jorge Yáñez Polo, el vocero de la FGR ofreció algunos detalles sobre las operaciones fiscales irregulares que realizaba el colaborador de Emilio Lozoya.

Al respecto, Uises Lara explicó que el contador posiblemente declaró ingresos acumulables que serían menores a los que realmente obtenía el ex director de Pemex.

En específico, la actividad se habría dado en los ejercicios fiscales 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, con lo que se acusa, provocó “un perjuicio al fisco federal” por cerca de 28 millones de pesos.