La dirigente nacional del partido Morena, Ariadna Montiel, respondió a las críticas que lanzó Ricardo Salinas Pliego en contra del gobierno federal y de la conferencia mañanera, luego de que el empresario calificó a la presidenta Claudia Sheinbaum como “inepta, corrupta y mentirosa”.

“Mucho insulto para ocultar una verdad sencilla, Ricardo Salinas Pliego: avaló un mensaje de odio y persecución contra migrantes mexicanos y ahora intenta esconder esa falta de ética detrás de provocaciones.” Ariadna Montiel, dirigente nacional del partido Morena

A través de su cuenta de X, Ariadna Montiel aseguró que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas intenta ocultar con insultos “una verdad sencilla”, al acusarlo de haber avalado un mensaje de odio y persecución contra migrantes mexicanos, además de cuestionar la ética de su postura pública.

Ariadna Montiel acusa a Ricardo Salinas Pliego de “doble moral” por postura sobre migrantes

En su publicación, Ariadna Montiel afirmó que Ricardo Slainas Pliego, al respaldar un mensaje que invoca la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra migrantes mexicanos “ya es indigno”, pero sostuvo que hacerlo mientras sus empresas obtienen ganancias por las remesas enviadas por esos mismos connacionales representa “cinismo puro”.

Asimismo, señaló que Ricardo Salinas Pliego se presenta como un empresario “perseguido”, aunque aseguró que parte de su modelo de negocios se basa en otorgar créditos a personas con pocas alternativas económicas, de quienes, dijo, obtiene beneficios privados.

Respuesta de Ariadna Montiel a Ricardo Salinas Pliego (@A_MontielR / X)

La respuesta de la secretaria se dio después de que el empresario reaccionó a un video de la conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum con un mensaje en el que escribió: “Inepta. Corrupta. Mentirosa”.

Además, Salinas Pliego acusó al gobierno de realizar un “golpe de Estado” para apropiarse del Poder Judicial y del órgano electoral, así como de atacar a quienes “trabajamos y producimos para beneficio de los mexicanos”.

Ariadna Montiel cerró su mensaje al sostener que los insultos “no lo convierten en rebelde ni en antisistema”, sino que reflejan una “doble moral”, al considerar que desprecia públicamente al mismo pueblo que sostiene sus negocios.