Ismael “El Mayo” Zambada quiere declararse culpable y cumplir su sentencia en México, reveló su abogado, Frank Pérez.

“Al señor Zambada le gustaría volver a México y cumplir su sentencia ahí” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

En entrevista para Milenio, Frank Pérez reveló que desde el primer momento El Mayo Zambada señaló que era culpable y aceptaría el castigo que se le impusiera.

Sin embargo, resaltó que no pensaba cooperar de ninguna manera con las autoridades estadounidenses con ningún tipo de información.

El Mayo Zambada aceptó su sentencia para que los más jóvenes no sigan su camino, asegura abogado

El abogado de El Mayo Zambada señaló que desde el primer momento tras haber llegado a Estados Unidos por medio de un secuestro realizado por Joaquín Guzmán López, decidió que se declararía culpable.

Frank Pérez compartió que El Mayo Zambada le dijo que aceptó declararse culpable en Estados Unidos, así como su sentencia para que las nuevas generaciones no sigan su camino.

Sin embargo, quiere poder regresar a México para también declararse culpable y aceptar el castigo que se le imponga porque lo que hizo “sólo termina de una mala forma”

“Lo que me dijo es: ‘me declaré culpable en Estados Unidos, acepté su castigo, ahora me gustaría ir a mi país, declararme culpable de la misma forma, aceptar mi castigo ahí y quiero ser un ejemplo para las generaciones más jóvenes para que no hagan lo que hice porque sólo termina de una mala forma’” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

Cabe señalar que El Mayo Zambada fue sentenciado a cadena perpetua por crímenes como narcotráfico y crimen organizado; la prisión donde cumplirá su condena le otorgará atención médica.

El Mayo Zambada no cooperará con Estados Unidos pese a declararse culpable

Por otra parte, el abogado Frank Pérez resaltó que El Mayo Zambada resaltó desde el comienzo que no piensa cooperar con las autoridades de Estados Unidos con ningún tipo de información.

De acuerdo con el abogado, El Mayo Zambada dijo que quería aceptar su responsabilidad pero no iba a señalar a nadie en el Cártel de Sinaloa ni de ninguna otra célula delictiva.

“Él solamente no quiso cooperar. Me dijo desde el comienzo que era culpable, que quería aceptar su responsabilidad, pero que no iba a hablar sobre nadie, punto. No iba a hablar sobre nadie en su cártel o en algún otro cártel” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

Por otra parte, resaltó que el líder del Cártel de Sinaloa resaltó que no tiene conocimiento de ningún funcionario corrupto en México, por lo que tampoco señalará a ningún político y reiteró que no va a cooperar en nada.

“No sabía acerca de funcionarios de gobierno corruptos de los que le hablaban, no conocía a ninguno que fuera corrupto así que solo dijo que no, que no iba a cooperar y esa es la postura que tomamos” Frank Pérez, abogado de El Mayo Zambada

Asimismo, señaló que, al ser un adulto mayor, actualmente con 76 años de edad “no tiene nada que ganar” cooperando pues tiene problemas de salud y su sentencia no puede ser reducida.