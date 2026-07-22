El secretario de Estado, Marco Rubio ha revelado el objetivo que tiene los Estados Unidos en Cuba ante dos problemas clave que ve en la isla.

Pues el objetivo de Estados Unidos es “una Cuba donde el pueblo cubano pueda experimentar prosperidad, seguridad y una vida mejor”, apuntó Marco Rubio en declaraciones desde Manila, Filipinas, donde el secretario de Estado sostendrá un encuentro bilateral.

Esto ante un “estado fallido” el cual ha ejercido el régimen en Cuba, dijo Marco Rubio, lo que ha llevado al deterioro del país y descartando cualquier voluntad de cambio por parte de sus dirigentes.

Con ello, Marco Rubio también aseguró que Estados Unidos ha mantenido contactos con representantes del Gobierno de Cuba para dar a conocer la posición de Washington.

“Nos hemos relacionado con ellos de vez en cuando en ese frente y saben cuál es nuestra posición sobre ese asunto. Esperamos que sea hacia donde conduzca”. Marco Rubio, secretario de Estado

SECRETARY RUBIO: "The goal is to have a Cuba where the people of Cuba can experience prosperity, safety, security and a better life moving forward." pic.twitter.com/GOu9fxPtZP — Department of State (@StateDept) July 22, 2026

Estas son los dos problemas claves que ve Marco Rubio en Cuba

Tras el objetivo que tiene Estados Unidos, Marco Rubio también puntualizó los dos problemas claves que en Cuba se tiene:

El modelo económico Pérdida del petróleo venezolano gratuito

En el primer caso, Marco Rubio explicó que el modelo económico en Cuba “no funciona en ningún otro lugar del mundo”, siendo el mayor de los problemas en el país.

“El mayor problema de Cuba es que su régimen es un desastre, su modelo económico no funciona y las personas que dirigen el país no saben lo que hacen”. Marco Rubio, secretario de Estado

Esto debido a que los gobernantes cubanos “temen la prosperidad económica porque saben que, con libertades económicas, perderán el control sobre la población”, puntualizó Marco Rubio.

Mientras que el tema del petróleo, Marco Rubio señaló que Cuba revendía alrededor del 60% del crudo venezolano que obtenía de manera gratuita, lo que era un golpe social, pues no era destinado a la mejora de la red eléctrica del país que tanto a afectado al país con apagones interminables