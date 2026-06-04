La consejera Jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde, dio las fechas de transmisión del nuevo espacio Derecho de Réplica: todos los miércoles a las 17:00 horas.

“Nos vemos aquí el próximo miércoles a las cinco de la tarde”. Luisa Alcalde, consejera Jurídica de Presidencia

La tarde de este miércoles 3 de junio, la funcionaria presentó la primera emisión de Derecho de Réplica, en la cual explicó que se basa en el artículo 6 de la Constitución.

Por ello, se dedicarán a informar a la sociedad así como expresar sus ideas en contra de las fake news e infodemia de medios de comunicación.

Luisa Alcalde anuncia transmisión semanal de Derecho de Réplica

Tal como declaró Luisa Alcalde al final de la primera emisión de Derecho de Réplica, la conferencia tendrá lugar los miércoles a las 5 de la tarde.

En la presentación de Derecho de Réplica, tal como explicó Luisa Alcalde, buscan combatir las noticias falsas ante la campaña masiva de desinformación, de ahí su importancia.

Asimismo, señaló que en las conferencias de Derecho de Réplica invitarán a los secretarios y titulares relacionados en las noticias falsas, para que expongan las mismas.

Ya que por encargo de Claudia Sheinbaum, Derecho de Réplica será un espacio para hablar sobre los temas difundidos en infodemia, como indica su nombre.