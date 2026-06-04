La titular de la Consejería Jurídica de la presidencia de la República, Luisa Alcalde, abordó 8 polémicas durante la primera emisión de Derecho de Réplica, la nueva conferencia semanal.

En el nuevo espacio, la funcionaria federal habló sobre distintos asuntos que han trascendido durante las últimas horas y sobre los cuales ofreció la perspectiva y postura del gobierno.

Pero, ¿cuáles fueron las 8 polémicas que abordó Luisa Alcalde durante el estreno de su nuevo espacio para medios de comunicación? Te contamos lo que dijo en el primer Derecho de Réplica.

Derecho de Réplica: Las 8 polémicas que abordó Luisa Alcalde

En el estreno de la conferencia de prensa semanal bautizada como Derecho de Réplica, la consejera Jurídica de Presidencia, Luisa Alcalde, habló sobre distintos temas que trascienden en medios.

Lo anterior con el objetivo de aclarar, explicar y en su caso desmentir la información que se ha difundido en las últimas horas, como el caso de las siguientes 8 polémicas:

Economía y seguridad en Sinaloa: Desmintió la caída del 35% en el consumo y rechazó que se hayan perdido 38 mil empleos, pues destacó que el INEGI reportó crecimiento de 4.2% y reducción del 63% en homicidios dolosos

IMSS Bienestar: Rechazó las versiones de Reforma sobre supuestas irregularidades, pues detalló que el órgano auditor no tuvo tiempo suficiente para la revisión

Visas a gobernadores: Descartó la publicación del medio Los Angeles Times en la que se asegura que se revocaron las visas de los gobernadores de Tamaulipas y Sonora

Proveedores de salud y Latinus: Denunció el despliegue de una campaña de desprestigio que acusó, es promovida por Roberto Madrazo, pues dijo que se han retirado proveedores con sobreprecios en el sector salud

Narrativa de narcogobierno: Acusó la existencia de campañas en las calles con mantas, así como en redes sociales por parte de PRI y PAN, de las que dijo, son una “estrategia de infodemia” coordinada por un ecosistema de ultraderecha

Crisis económica vs Plan México: Contrastó la narrativa que se promueve sobre crisis con fundamentos sólidos y destacó que el Plan México ha promovido un desarrollo y la defensa comercial de productos como el jitomate

Luisa Alcalde (Daniel Augusto / Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Derecho de Réplica, el nuevo programa de Luisa Alcalde

El 15 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció un nuevo programa llamado Derecho de Réplica, concebido como un espacio institucional para responder a desinformación.

El 3 de junio de 2026 se estrenó en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, encabezado por la consejera jurídica Luisa Alcalde, quien condujo el nuevo formato para abordar 8 polémicas.

De acuerdo con el gobierno federal, Derecho de Réplica se lanzó para combatir noticias falsas, complementar la sección Detector de mentiras y exhibir campañas de “infodemia”.