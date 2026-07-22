La abogada Natalia Torres, quien recientemente desató una polémica por proponer que la ciudadanía apruebe exámenes para obtener su credencial de elector, cuestionó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que su postura fuera mencionada durante la conferencia mañanera.

A través de un mensaje en redes sociales, la también analista retó a la mandataria a abrir un espacio de diálogo para debatir públicamente su propuesta.

“¿Quiere enseñarme a ser una verdadera demócrata? Aquí estoy. Discutamos estos temas y abra el espacio en su misma conferencia de prensa para debatirlo y escuchar a todas las voces, porque eso es lo que usted defiende, ¿verdad? No limitar absolutamente ningún derecho humano y menos el de expresión, ¿no?” Natalia Torres, abogada

🚨 Mi derecho de réplica ante las alusiones personales de la Presidenta de la República @claudia_shein en su mañanera de hoy, 20 de julio de 2026 🚨. pic.twitter.com/IXY5AKxtVp — Natalia Torres (@naattorres1) July 21, 2026

La controversia surgió después de que una opinión de Natalia Torres se viralizara en redes sociales al afirmar que “no todos deberían votar”. Como parte de su propuesta, planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) impartiera cursos y aplicara exámenes para que los ciudadanos pudieran obtener su credencial para votar.

La declaración generó un amplio debate y llegó hasta la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, donde fue retomada como parte de la discusión pública.

Tras ello, la abogada afirmó que, pese a las críticas y ataques recibidos, no dejará de expresar sus opiniones.

Natalia Torres acusa uso de recursos públicos para desacreditarla y advierte posible denuncia

Natalia Torres aseguró que en su contra se han utilizado recursos públicos, aparatos de comunicación y la participación de servidores públicos para desacreditarla y hostigarla.

La analista señaló directamente a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y a Citlalli Hernández, al considerar que ambas han participado en una campaña de desprestigio.

Asimismo, sostuvo que dichas acciones carecen de un fin público y podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso penales por una presunta violación a sus derechos humanos.

“Utilizar recursos públicos, aparatos de comunicación y la participación de servidores públicos como Ariadna Montiel, la presidenta nacional de Morena, o Citlalli Hernández para atacar, desprestigiar, desacreditar u hostigarme como ciudadana con toda una campaña dirigida sin absolutamente ningún fin público amerita responsabilidades administrativas. Eso sí implica violación a derechos humanos y podría tener hasta responsabilidad penal” Natalia Torres, abogada

Natalia Torres se deslinda del voto por familia y de propuestas contra las mujeres

Ante la controversia, Natalia Torres rechazó que su propuesta estuviera relacionada con el llamado voto por familia o con alguna iniciativa para restringir el derecho al voto de las mujeres.

La abogada afirmó que esas posturas nunca han formado parte de su discurso y acusó que sus declaraciones fueron tergiversadas.

“Sinceramente, tomó mucho tiempo de la mañanera para hablar de la restricción del voto a la mujer y de un voto por familia. Temas que jamás salieron, ni han salido ni saldrán de mi boca y me deslindo por completo de ellos. Así como jamás dije que el voto debiera estar condicionado a los grados académicos, así como tampoco utilicé en ningún momento la palabra ‘pobre’.” Natalia Torres, abogada

Finalmente, Natalia Torres aclaró que su planteamiento busca abrir una discusión sobre el funcionamiento del sistema democrático, y sostuvo que sus críticas no representan una postura de odio hacia el Estado.