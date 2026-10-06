Las lluvias continuarán este martes 6 de octubre en la Ciudad de México, donde siete alcaldías permanecerán bajo Alerta Amarilla por precipitaciones fuertes y posible granizo.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las alcaldías que presentan esta condición son:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco
El pronóstico contempla acumulaciones de 15 a 29 milímetros durante la tarde y noche, con riesgos de encharcamientos, corrientes de agua y caída de objetos.
¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias?
Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, especialmente durante los periodos de mayor intensidad.
Otro riesgo asociado corresponde a la posible caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras susceptibles durante la lluvia.
En Álvaro Obregón y Cuajimalpa se mantiene la vigilancia debido a las condiciones previstas para la jornada, junto con las demás demarcaciones incluidas en el aviso.
El mismo nivel preventivo aplica para Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde también se pronostican lluvias fuertes y posible caída de granizo.
Protección Civil recomendó retirar la basura acumulada en las coladeras interiores y exteriores de los domicilios para facilitar el desalojo del agua durante las precipitaciones.
También pidió mantener puertas y ventanas cerradas, además de utilizar paraguas o impermeable al salir de casa durante el periodo de lluvias pronosticado.
Ante la presencia de corrientes de agua, la dependencia exhortó a la población a no intentar cruzar calles o avenidas, debido al riesgo que representan.