Las lluvias continuarán este martes 6 de octubre en la Ciudad de México, donde siete alcaldías permanecerán bajo Alerta Amarilla por precipitaciones fuertes y posible granizo.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las alcaldías que presentan esta condición son:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Xochimilco

El pronóstico contempla acumulaciones de 15 a 29 milímetros durante la tarde y noche, con riesgos de encharcamientos, corrientes de agua y caída de objetos.

Lluvias continúan en CDMX (X | @SGIRPC_CDMX)

¿Qué alcaldías tienen Alerta Amarilla por lluvias?

Las autoridades señalaron que las precipitaciones podrían generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, especialmente durante los periodos de mayor intensidad.

Otro riesgo asociado corresponde a la posible caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se recomienda evitar permanecer cerca de estructuras susceptibles durante la lluvia.

Lluvias en CDMX (CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

En Álvaro Obregón y Cuajimalpa se mantiene la vigilancia debido a las condiciones previstas para la jornada, junto con las demás demarcaciones incluidas en el aviso.

El mismo nivel preventivo aplica para Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, donde también se pronostican lluvias fuertes y posible caída de granizo.

Protección Civil recomendó retirar la basura acumulada en las coladeras interiores y exteriores de los domicilios para facilitar el desalojo del agua durante las precipitaciones.

También pidió mantener puertas y ventanas cerradas, además de utilizar paraguas o impermeable al salir de casa durante el periodo de lluvias pronosticado.

Ante la presencia de corrientes de agua, la dependencia exhortó a la población a no intentar cruzar calles o avenidas, debido al riesgo que representan.