El temporal de lluvias en la Ciudad de México (CDMX) inició este 30 de septiembre y podría terminar el próximo 5 de octubre, señala la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

A través de un aviso, la SGIRPC advirtió a la población de la CDMX que en este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento cercanas a 50 km/h.

Además de que se espera un descenso gradual de las temperaturas, por lo que el ambiente será cada vez más fresco a consecuencia del huracán Rachel.

Lluvias en CDMX (SGIRPC)

¿Cómo protegerse del temporal de lluvias en CDMX?

La misma SGIRPC, dio una serie de recomendaciones a los habitantes de la CDMX, para este temporal de lluvias del 30 de septiembre al 5 de octubre como:

Retirar basura de las coladeras.

Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua.

Evitar refugiarse bajo árboles o estructuras.

Usar impermeable o paraguas.

Además de mantenerse atentos al Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC, para conocer las condiciones climatológicas que tendrá la CDMX en los próximos días.

¿Cuál será el clima para hoy 30 de septiembre en CDMX?

Para este miércoles 30 de septiembre de 2026, la CDMX espera una mañana fresca, pero en contraste, por la tarde habrá un ambiente caluroso con un incremento de nublados y lluvias fuertes a muy fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además, también para este miércoles se esperan vientos con una dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 45 km/h.

Mientras que las lluvias fuertes de 15 a 49 mm según el pronóstico de la SGIRPC podría darse desde las 13:00 horas hasta las 22:00 horas.

Pese al mal tiempo en CDMX la calidad del aire se prevé como buena en la capital del país.