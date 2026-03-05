Una jueza fijó un nuevo plazo para que la defensa de los hermanos Farías Laguna tenga acceso completo a la carpeta de investigación de manera completa.

“Las omisiones del Ministerio Público y la secretaría de la Marina han continuado… en el plazo de los siguientes 15 días hábiles la Fiscalía debe hacer lo siguiente... permitir el acceso a abogados, peritos y personal... a todo los documentos que tengas…” Epigmenio Mendieta. Abogado de hermanos Farías Laguna

El abogado Epigmenio Mendieta dijo a Ciro Gómez Leyva en Grupo Fórmula que se trata de un plazo de 15 días para que la Fiscalía General de la República (FGR) permita el acceso al expediente completo.

Cabe recordar que las omisiones de la FGR y de las también se señala a la Secretaria de Marina (Semar) tienen que ver con que faltan las partes más importantes del expediente, lo cual impide la preparación adecuada de la defensa.

Abogado de hermanos Farías Laguna acusa que siguen omisiones para acceder a la carpeta de investigación

La jueza Mariana Vieyra Valdés, con sede en el Penal del Altiplano, donde se encuentra ingresado Manuel Roberto Farías Laguna, resolvió el plazo de 15 días hábiles, reveló el abogado Epigmenio Mendieta tanto en entrevista de radio como en un documento en redes sociales.

El plazo se hizo debido a que la defensa emprendió una nueva audiencia de tutela de derechos por la permanencia de las omisiones del Ministerio Público (FGR) y la Secretaría de Marina.

El abogado Epigmenio Mendieta resaltó que la transparencia y acceso a la información para la defensa de los hermanos Farías Laguna no se ha cumplido a pesar de la promesa del titular de la Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles de que se garantizaría el acceso.

Audio de Rafael Ojeda no ha sido integrado a la investigación del caso Farías Laguna

A pesar de peticiones de la defensa, Epigmenio Mendieta confirmó que el audio presentado por Carmen Atistegui en el que el almirante Rafael Ojeda Durán era enterado de acusaciones de huachicol fiscal contra sus sobrinos, los hermanos Farías Laguna, dijo que no se ha integrado a la carpeta de investigación.

La defensa había anunciado la petición de resguardo de dicho audio ya que era una nueva prueba que daría a conocer que Rafael Ojeda estaba enterado del caso y que subalternos de los hermanos Farías Laguna habrían usados sus nombres.