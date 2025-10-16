La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en la mañanera del pueblo el significado del término MacPAN, usado para describir la identidad de ciertos ataques políticos en México.

“Representan lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, es decir, el MacPAN. El PRI ya, es que ya, ya murió”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Sheinbaum señaló que “representan lo mismo”, haciendo referencia a la continuidad de prácticas políticas similares a las de alianzas pasadas. Recordó que, antes existía el PRIAN, alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), mientras que ahora surge la denominación MacPAN.

Con el MacPAN, la presidenta busca contextualizar las críticas y ataques que recibe su gobierno, relacionándolos con estructuras políticas históricamente conocidas.

¿Qué es el MacPAN? La presidenta Claudia Sheinbaum lo tiene bien claro

Durante la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó la existencia de una nueva alianza política que bautizó como MacPAN o MCPAN, formada por el Movimiento Ciudadano (MC) y el PAN, aunque señaló que en esencia “son lo mismo” que las alianzas del pasado.

Sheinbaum recordó que anteriormente existió el PRIAN, alianza entre el PRI y el PAN, mientras que hoy el PRI “quedó en el pasado” y el PAN ha optado por aliarse con MC, surgiendo así el MacPAN.

La presidenta también acusó al PAN de estar dirigido actualmente por “el cártel inmobiliario”, en referencia a señalamientos de corrupción de funcionarios y exfuncionarios del partido.

Añadió que la alianza MacPAN estaría modificando sus ideales de derecha y progresistas únicamente para confrontar al gobierno de Morena y la Cuarta Transformación.