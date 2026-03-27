La titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, reiteró que la Colección Gelman no saldrá definitivamente de México.

A través de WRadio, la funcionaría se mostró molesta por los rumores que giran alrededor de la Colección Gelman, que incluye pinturas de reconocidos artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, Siqueiros, María Izquierdo, entre otros.

Condenó que hoy la gente se preocupe por su destino cuando a lo largo de 20 años no lo ha hecho; incluso, aseguró que nadie ha visto la colección privada que se encuentra exhibida en el Museo de Arte Moderno.

“La Gelman está en la Ciudad de México, la pueden ir a ver“, instó y enseguida subrayó que la polémica está siendo alimentada por administraciones pasadas.

“Es la comunidad de gente que estuvo antes en esos puestos, pero cuando ellos estuvieron no hicieron nada, es un tema político” Claudia Curiel de Icaza. Titular de la Secretaría de Cultura

Por lo que una vez retomando el comunicado de Fundación Banco Santander, aclaró que:

La Colección Gelman es privada y no fue vendida a Banco Santander.

La Colección Gelman no se va definitivamente de México, pero sí saldrá temporalmente del país.

Colección Gelman Santander (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Colección Gelman viajará a España

De acuerdo a lo dicho por Claudia Curiel, la Colección Gelman estará en México hasta el Mundial 2026, posteriormente llegará a España.

Esto porque la familia Zambrano, dueños de la Colección Gelman, acordó con Fundación Banco Santander que la colección será exhibida en el extranjero.

Tomando en cuenta que la colección es privada, el INBAL deberá conceder los permisos necesarios así como asegurar su regreso a México, y es que 40 pinturas fueron declaradas Monumento Artístico.

Basándose en esto, la institución financiera tiene como misión: itinerar y preservar, presentándola en distintas parte del mundo. Su bodega se mantendrá en México.

Colección Gelman Santander (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Colección Gelman: ¿cuánto tiempo estará en España?

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, autoriza hasta por 5 años la itinerancia; sin embargo, aunque se habla de dos años, se desconoce cuánto tiempo pasará la Colección Gelman en España.

Una vez que viaje a España para ser exhibida por el tiempo estipulado entre Santander y la familia Zambrano, volverá a exhibirse en México.