La Colección Gelman Santander no saldrá definitivamente de México como se ha rumorado en los últimos días.

Fundación Banco Santander desmintió haber adquirido la colección de arte moderno, misma que sí viajará al extranjero donde será exhibida, pero regresará al país.

Incluso Claudia Sheinbaum, a través de la titular de la Secretaría de Cultura, se asegurará de que así sea, pero ¿qué es y por qué su destino genera polémica?

¿Qué es la Colección Gelman?

La Colección Gelman está estructurada por 160 pinturas y fotografías de importantes e influyentes artistas como:

Frida Kahlo

Diego Rivera

José Clemente Orozco

Graciela Iturbide

David Alfaro Siqueiros

Tina Modotti

Jesús Reyes Ferreira

Rufino Tamayo

Manuel Álvarez Bravo

Carlos Mérida

Lola Álvarez Bravo

Francisco Toledo

Gabriel Figueroa

Colección Gelman Santander (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

El arte moderno que abarca la mitad del siglo XX, desde el año 1941 hasta el 1998, fue reunido por el matrimonio compuesto por Jacques Gelman y Natasha Gelman, quienes se establecieron en México en los años cuarenta.

La colección se inició cuando, al no poder regresar a Europa por la Segunda Guerra Mundial, Jacques Gelman se adentró en la industria cinematográfica promoviendo internacionalmente a Cantinflas.

Con sus ingresos adquirió obras a través de la Galería de Arte Mexicano. Al conocer a Diego Rivera le encargó un retrato de su esposa. Las obras fueron en aumento.

Natasha Gelman (Gerardo Suter / Fundación Banco Santander)

La colección pasó a manos de la Fundación Vergel, presidida por Robert Littman, cuando murió Natasha Gelman, en 1998.

Sin embargo, en enero de 2026, se acordó que la Fundación Banco Santander se encargará de la gestión, conservación y exhibición de la colección Gelman Santander, con la participación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de México.

Fundación que hoy asegura que la colección pertenece a la familia Zambrano.

¿Por qué su destino genera polémica?

La Colección Gelman se ha presentado en diversas ciudades. Cuando vivía Natasha Gelman fue exhibida en el Centro Cultural Arte Contemporáneo de México.

Así como ha sido exhibida en distintas partes del mundo como San Diego, Dallas, Phoenix y Canberra y Australia.

Este 2026 podría salir nuevamente del país aunque de forma temporal y no definitivamente como se rumora.

Su salida de México genera controversia porque la colección incluye obras de reconocidos artistas como Frida Kahlo y Diego Rivera que cuentan con una legislación que las protege al ser consideradas un monumento artístico.