En medio de rumores que sugieren que la Colección Gelman Santander será enviada a España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se pronuncia.

Desde Palacio Nacional y durante la Mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum, de 63 años de edad, indicó que buscará que la Colección Gelman, se quede en México.

Por ello se puso en contacto con Claudia Curiel de Icaza, titular de la Secretaría de Cultura, quien le proporcionará toda la información y la mantendrá al tanto.

De ser necesario se hablará con la familia Zambrano, dueños de la colección de arte moderno considerada una de las más costosas en el mundo.

“Hoy lo leí en una de las columnas, no tengo toda la información. Le pedí a Claudia que me informara, pero sí, pues, nuestro deseo es que se quede en México. Hay que hablar con quien tiene esta colección” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Colección Gelman se queda en México

A inicio de esta semana, Fundación Banco Santander garantizó que la Colección Gelman, antes conocida como Jacques y Natasha Gelman, no saldrá definitivamente de México.

Colección Gelman Santander (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Mediante una comunicado donde negó haber adquirido la Colección Gelman; reveló haber acordado con la familia Zambrano, su preservación, estudio, cuidado y exhibición temporal en reconocidos museos alrededor del mundo.

“Es fundamental precisar que dicho acuerdo no implica, en ningún caso, ni la adquisición ni el traslado definitivo de la Colección fuera de México” Fundación Banco Santander

Este acuerdo se apega a las normas mexicanas, en particular a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Por lo que en su momento, con autorización del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) de la Secretaría de Cultura de México, se gestionarán los permisos correspondientes para la exportación temporal al extranjero de las obras Monumento Artístico, que forman parte de esta colección.

Y, una vez más, reiteran que la colección regresará a México.