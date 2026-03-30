La colección Gelman, exhibida actualmente en el Museo de Arte Moderno, extenderá su estancia en México hasta el 15 de julio, confirmó la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza.

La funcionaria explicó que la decisión busca aprovechar la llegada de millones de turistas al país, especialmente ante el contexto del Mundial de Fútbol 2026.

"Hoy está en el Museo de Arte Moderno después de casi 20 años para el público mexicano y se va a extender hasta el 15 de julio. Eso es muy importante y es gracias a los coleccionistas que quieren aprovechar este momento de turismo para poner en alto el patrimonio de México” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Durante la conferencia matutina del lunes 30 de marzo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Cultura aclaró que la colección Gelman permanece en México en exhibición y no ha sido vendida, como se ha especulado.

Asimismo, reiteró que el acervo solo puede salir del país de manera temporal, conforme a la legislación vigente.

Colección Gelman sigue en manos de coleccionistas mexicanos

La secretaria de Cultura explicó que la colección Gelman continúa siendo propiedad de coleccionistas mexicanos.

Detalló que existe un acuerdo con el banco Banco Santander únicamente para la gestión del acervo, lo que incluye tareas de conservación, aseguramiento de las obras y la organización de itinerarios internacionales para su exhibición.

Sin embargo, subrayó que la colección solo tiene permiso de salida temporal, por lo que no puede abandonar México de forma definitiva.

Colección Gelman busca atraer a turistas durante el Mundial 2026

Claudia Curiel de Icaza también señaló que extender la exposición permitirá que millones de visitantes extranjeros que llegarán a México por la Copa Mundial de la FIFA 2026 puedan conocer este importante acervo privado artístico.

“Esta exposición se va a extender hasta julio durante el Mundial porque queremos que sea una de las exposiciones relevantes y que los extranjeros, los millones de extranjeros que van a venir a México, tengan la oportunidad —al igual que las y los mexicanos— de ver esta colección, una de las más importantes” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Además, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) preparan museos y zonas arqueológicas del país para recibir a los visitantes internacionales durante la justa mundialista.

Colección Gelman podría regresar a México en 2028

Sobre cuándo volverá a exhibirse en el país, la secretaria de Cultura indicó que la colección Gelman podría regresar a México en 2028.

El acervo incluye obras de artistas fundamentales del arte mexicano como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, además de más de 200 piezas de distintas épocas.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Aduanas y bajo un convenio de conservación y supervisión con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la colección solo puede salir temporalmente del país y debe regresar a México cada dos años.

Por ello, una vez que concluya su exposición en el Museo de Arte Moderno en julio, la colección saldrá nuevamente del país para presentarse en otros espacios internacionales, aunque deberá regresar a México conforme a lo establecido por la ley vigente.