Alejandra de la Paz Nájera es una destacada gestora cultural, diplomática y funcionaria pública mexicana, quien actualmente se desempeña como Directora General del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en el sector cultural y el Servicio Exterior Mexicano, consolidándose como una de las administradoras más experimentadas en la preservación del patrimonio artístico y el fomento de las artes contemporáneas en México.

¿Quién es Alejandra de la Paz Nájera?

Alejandra de la Paz Nájera es una funcionaria de carrera reconocida por su capacidad para articular proyectos culturales de escala internacional. Es valorada por haber dirigido recintos de gran relevancia como el Museo Franz Mayer y el Museo de Arte Carrillo Gil.

También destaca la profesionalización de la gestión museística en México y su labor como Agregada Cultural en diversas embajadas, donde impulsó la presencia del arte mexicano en el extranjero mediante convenios de intercambio que aún hoy rinden frutos en la diplomacia cultural.

¿Qué edad tiene Alejandra de la Paz Nájera?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Alejandra de la Paz Nájera, ya que mantiene su información personal en privado.

¿Alejandra de la Paz Nájera tiene pareja?

Alejandra de la Paz Nájera mantiene su vida personal con discreción, por lo que no existe información oficial o pública sobre su estado civil actual o pareja sentimental.

¿Qué signo zodiacal es Alejandra de la Paz Nájera?

Se desconoce el signo zodiacal de Alejandra de la Paz Nájera.

¿Alejandra de la Paz Nájera tiene hijos?

No se dispone de información pública respecto al entorno familiar directo de Alejandra de la Paz Nájera.

¿Qué estudió Alejandra de la Paz Nájera?

La formación académica de Alejandra de la Paz Nájera destaca por un sólido perfil en humanidades y una especialización técnica en la administración de instituciones culturales a nivel global:

Licenciatura en Historia por la Universidad Iberoamericana.

Diplomado en Política Internacional por la London School of Economics and Political Science (LSE).

Diplomado en Liderazgo y Gestión de Museos por el Instituto de Liderazgo en Museos A.C. (ILM).

Maestría en Administración de las Artes por la New York University (NYU).

¿En qué ha trabajado Alejandra de la Paz Nájera?

Alejandra de la Paz es conocida por ser una de las gestoras más completas en el sector, con experiencia en museos, diplomacia y administración pública. Su trayectoria completa incluye: