La colección Gelman ha salido de México en diversas ocasiones y siempre bajo permisos oficiales, aclaró Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura, durante la conferencia mañanera del lunes 30 de marzo.

La funcionaria explicó que esta colección de arte, considerada una de las más importantes del país, ha salido del territorio mexicano más de 30 veces desde 2010, siempre con los permisos correspondientes de entrada y salida.

“Cabe destacar que esta colección desde 2010 ha salido más de 30 veces del país, es decir, no es la primera vez que va a itinerar. Ha salido con los permisos correspondientes. Pero algo muy importante es que durante casi 20 años la colección no se presentó en México (…) La colección es mexicana, no se vendió y no puede salir de manera definitiva” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Entre las aclaraciones que hizo Claudia Curiel de esta colección Gelman destacan:

Colección Gelman está en manos de coleccionistas mexicanos

Acuerdo entre coleccionistas y Santander es solamente en gestión, donde la entidad bancaria fortalece su conservación, paga su aseguramiento y genera el itinerario en distintas partes del mundo donde se presentará

Colección Gelman solamente tiene permiso de salida temporal, no puede salir de manera definitiva

Polémica por supuesta salida definitiva de la colección Gelman

La aclaración de la Secretaría de Cultura surge luego de rumores sobre una posible salida definitiva de la colección Gelman del país.

Este acervo privado reúne 30 obras con declaratoria de monumento artístico, además de alrededor de 200 piezas de distintas épocas del arte mexicano.

Entre los artistas representados destacan figuras fundamentales del arte nacional como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo.

Coleccionistas mexicanos apoyan para exhibir la colección Gelman en México

La secretaria de Cultura explicó que coleccionistas mexicanos adquirieron algunas de las obras del conjunto, lo que ha permitido colaborar con ellos para que la colección Gelman pueda regresar y exhibirse en el país.

Gracias a estos acuerdos, actualmente el acervo se presenta en el Museo de Arte Moderno, donde permanecerá en exhibición hasta julio de 2026.

Según explicó la funcionaria, el préstamo de obras y la realización de exposiciones internacionales son estrategias que permiten dar visibilidad al arte mexicano en el mundo.

Además, se busca que turistas nacionales y extranjeros que visiten México durante el Mundial de Fútbol de 2026 puedan conocer esta importante colección.

La colección Gelman debe regresar a México al menos cada dos años

De acuerdo con Claudia Curiel de Icaza, la colección Gelman se mantiene bajo el marco legal de la Ley de Aduanas y bajo un convenio de conservación y supervisión con el Instituto Nacional de Bellas Artes.

Estas disposiciones establecen que la colección debe regresar al país al menos cada dos años, incluso cuando participe en exposiciones internacionales.

La secretaria indicó que, una vez que la colección salga nuevamente de México después de julio de este año, deberá regresar a más tardar en 2028, conforme a lo que establece la normativa vigente.