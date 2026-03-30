La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, explicó cómo funciona el proceso de declaratoria de monumento artístico en México, en medio de la polémica generada por la salida temporal de la Colección Gelman al extranjero.

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, este lunes 30 de marzo de 2026, la funcionaria detalló que esta figura legal tiene como objetivo proteger obras artísticas consideradas fundamentales para la historia y la identidad cultural del país.

“Una declaratoria se da para proteger obras, ya sean privadas o públicas, que son consideradas parte fundamental de la historia y de la identidad de la creación artística nacional” Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Asimismo, señaló que esta declaratoria regula la conservación de las piezas y prohíbe su exportación definitiva, permitiendo únicamente su salida temporal del país bajo ciertos permisos.

“¿Qué es lo que hace la declaratoria? Justamente regular su conservación para protegerla y prohibir su exportación definitiva; es decir, estas obras solo pueden salir de manera temporal”, Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Actualmente, en México existen más de 35 colecciones privadas con obras declaradas monumento artístico, entre ellas la Colección Gelman.

Este acervo reúne obras de destacados artistas como Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo, además de más de 200 piezas de distintas etapas del arte mexicano.

INBAL supervisa la Colección Gelman tras declaratoria de monumento artístico

La secretaria de Cultura también informó que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) mantiene un convenio con la Colección Gelman para brindar acompañamiento técnico y supervisión durante cinco años, periodo que corresponde a la actual administración federal.

Entre sus funciones se encuentra revisar los permisos de exportación temporal de las obras, como lo establece la legislación mexicana que prohíbe la salida definitiva del patrimonio artístico nacional.

¿Dónde se presenta la Colección Gelman en México?

Desde febrero de 2026, la Colección Gelman se exhibe en el Museo de Arte Moderno, en la Ciudad de México.

Ante el aumento de visitantes internacionales que se espera por la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Cultura confirmó que la exposición extenderá su permanencia hasta el 15 de julio de 2026.

Después de esta fecha, la colección podría presentarse nuevamente fuera del país y regresar a México en 2028; sin embargo, aún no se han confirmado los países ni las fechas de su próxima itinerancia internacional.