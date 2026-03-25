Es un hecho. La Colección Gelman permanecerá en México, así lo afirma el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) luego de las declaraciones de Claudia Sheinbaum.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Cultura informó que las 30 obras pertenecientes a la Colección Gelman están registradas, catalogas y bajo supervisión del INBAL, lo que garantiza su protección.

Actualmente, las pinturas y fotografías, pertenecientes a coleccionistas mexicanos, están resguardadas en bodegas dentro del país, cumpliendo la normativa que estipula la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Colección Gelman Santander (Camila Ayala Benabib / Cuartoscuro / Camila Ayala Benabib)

Colección Gelman sí saldrá de México, pero temporalmente

La Colección Gelman, que actualmente está siendo exhibida en el Museo de Arte Moderno y apreciada por más de 50 mil personas, saldrá del país aunque temporalmente.

Tal y como la Fundación Banco Santander lo dio a conocer por medio de un comunicado publicado en su portal, la Colección Gelman será exhibida en el extrajero siempre y cuando el INBAL conceda los permisos necesarios.

“De acuerdo con lo señalado por la propia institución financiera en un comunicado el pasado 23 de marzo, su participación se limita a funciones de gestión, coordinación y difusión cultural, sin que este acuerdo modifique, de ninguna manera, la propiedad de las obras ni en su régimen jurídico.” Secretaría de Cultura

Es decir, el acuerdo que la Fundación realizó con la familia Zambrano, dueños de la colección de arte moderno considerada una de las más costosas en el mundo, no se basa en la transferencia de propiedad, comercialización o exportación definitiva de las obras consideradas un patrimonio cultural.

“La salida de las obras se autoriza únicamente de manera temporal, mediante los permisos correspondientes otorgados por el INBAL, garantizando en todo momento su integridad, conservación y retorno en México.” Secretaría de Cultura

Hasta el momento se desconoce en qué partes del mundo será exhibida la colección, acción que responde a fines estrictamente culturales y de difusión artística.