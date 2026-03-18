Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, anunció la creación de una nueva comisión consultiva del petróleo, presidida por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Esta instancia técnica analizará tendencias y perspectivas de la industria de los hidrocarburos para apoyar decisiones estratégicas de Pemex.

En el marco del 88 aniversario de la Expropiación Petrolera, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la trayectoria de Cárdenas, de 91 años de edad, y su lucha por la soberanía energética.

Padilla nombra a Cárdenas en comisión del petróleo de Pemex (Cortesía)

En el evento realizado en Pueblo Viejo, Veracruz, el 18 de marzo de 2026, autoridades destacaron además la recuperación de Pemex como empresa pública integrada y los avances en refinación y reducción de deuda.

Nombramiento de Cuauhtémoc Cárdenas es un reconocimiento a su trayectoria

El nombramiento de Cuauhtémoc Cárdenas se fundamenta en un reconocimiento a su “experiencia, trayectoria, liderazgo y profundo nacionalismo”.

Durante el evento, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó su agradecimiento al ingeniero por haber aceptado integrarse a este consejo que coadyuvará en la definición de la visión energética de México.

Sheinbaum destacó la importancia histórica de Cuauhtémoc Cárdenas, no solo como hijo del general Lázaro Cárdenas, sino por su vida dedicada a luchar por la soberanía energética y la democracia en México.

Padilla nombra a Cárdenas en comisión del petróleo de Pemex (Cortesía)

Gobierno de Sheinbaum llama a impulsar gas y energías renovables

El anuncio se dio en un contexto donde las autoridades resaltaron la recuperación de Pemex como una empresa pública verticalmente integrada, eliminando el esquema de subsidiarias que prevaleció en el periodo neoliberal.

Según los informes presentados el 18 de marzo de 2026, Pemex:

Ha logrado reducir la deuda de la empresa en un 13% en el último año.

La refinación ha incrementado significativamente, alcanzando un procesamiento promedio de 1.2 millones de barriles al día en 2025.

El objetivo del gobierno de Claudia Sheinbaum es consolidar la soberanía energética, lo que incluye aumentar la producción nacional de gas natural y promover fuentes renovables.

El evento contó con la presencia de figuras clave del gabinete, como la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, y los gobernadores de Veracruz y Tamaulipas, Rocío Nahle García y Américo Villarreal Anaya, respectivamente.