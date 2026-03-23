Claudia Sheinbaum anunció la desaparición de la mayoría de las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) como parte de los cambios derivados de la reforma energética.

Durante la conferencia del 23 de marzo de 2026, la presidenta afirmó que ya no tiene sentido mantener un número elevado de empresas filiales dentro de la petrolera del Estado.

“Van a desaparecer prácticamente todas, todas con excepción de PMI, que es quien comercializa los combustibles en el exterior, y de la producción de fertilizantes Fertinal. Las otras el objetivo es que desaparezcan (...) tienen que desaparecer, no tiene sentido que haya tantas filiales en Pemex” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La presidenta explicó que únicamente dos empresas se mantendrán dentro de la estructura de Pemex:

PMI, el brazo comercial internacional de Pemex encargado de las importaciones y exportaciones de petróleo crudo y sus derivados.

Grupo Fertinal, empresa filial dedicada a la producción de fertilizantes.

La política para eliminar estas filiales forma parte de los cambios legales vinculados a la reforma energética impulsada por el gobierno federal.

Filiales de Pemex que permanezcan deberán cumplir con transparencia asegura Sheinbaum

En el mismo tema energético, la presidenta Sheinbaum explicó que con la nueva legislación ya no existen empresas subsidiarias dentro de Pemex, sino que toda la operación se concentra en una sola empresa del Estado.

Sin embargo, aclaró que el cierre de las filiales requerirá un proceso legal.

“Ahora ya no hay subsidiarias, ahora ya solo hay una sola empresa. Las filiales llevan su tiempo porque requieren un proceso legal para poderlas cerrar, pero el objetivo es que prácticamente todas desaparezcan” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Respecto a las filiales que continúen operando, la presidenta aseguró que deberán cumplir con las obligaciones de transparencia, tal como lo establece la ley.

“Deben someterse a procesos de transparencia, ya está en la ley” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿Qué es una empresa filial?

Las filiales son empresas controladas total o parcialmente por una compañía matriz. Aunque dependen de esta, cuentan con personalidad jurídica propia, patrimonio independiente, gestión autónoma y responsabilidad limitada.

De acuerdo con información oficial de Pemex, se considera filial a aquella empresa en la que la petrolera participa directa o indirectamente con más del 50 % de su capital social.

Estas empresas pueden constituirse tanto bajo legislación mexicana como extranjera, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos.