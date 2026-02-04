Durante la Conferencia del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que Petróleos Mexicanos (Pemex) registró avances históricos en producción, inversión y finanzas públicas como parte de la estrategia del fortalecimiento para consolidarse como un pilar para el desarrollo económico nacional.

Reducción histórica de deuda y mejora crediticia fortalecen a Pemex

La mandataria federal señaló que el procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles diarios, la cifra más alta registrada por la petrolera. Asimismo, la deuda de Pemex se redujo en más de 20 mil millones de dólares, lo que representa un cambio relevante en la situación financiera de la empresa.

Por otra parte, Sheinbaum anunció que Pemex contará con un aumento del 34% en inversión para el 2026, lo que representa un monto de aproximadamente 425 mil millones de pesos, recursos que serán destinados a la exploración, producción, refinación y mantenimiento de infraestructura estratégica.

Asimismo, durante el 2025, Pemex pagó un monto de 390 mil 203 millones de pesos a proveedores, fortaleciendo la reactivación económica del sector.

La presidenta resaltó que, por primera vez en 11 años, Pemex mejoró su calificación crediticia, un hecho que refleja la recuperación gradual de la empresa. En el sector productivo, Claudia Sheinbaum informó que la producción de hidrocarburos aumentó en más de 122 mil barriles diarios, mientras que la venta de gasolina, diésel y turbosina crecieron cerca de 8%.

Finalmente, destacó un crecimiento del 21% en la producción de fertilizantes fosfatados y nitrogenados, lo que fortalece al sector agrícola y reduce la dependencia de importaciones.

Claudia Sheinbaum afirmó que estos resultados forman parte de una política energética integral que busca garantizar energía accesible, estabilidad económica y beneficios directos para la población, consolidando a Pemex como una empresa estratégica para el futuro del país.