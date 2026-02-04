Víctor Rodríguez Padilla, titular de Petróleos Mexicanos (Pemex), dio a conocer que se redujo la deuda de la empresa en 20 por ciento en 2025.

“Esa tendencia se ha revertido… resultado de ese trabajo conjunto es una disminución de 20 mil millones de dólares” Víctor Rodríguez Padilla. Pemex

Así lo dio a conocer al señalar que de 2018 a 2025 se ha reducido la deuda de Pemex en 20 mil millones de dólares.

Las cifras han venido a la baja desde 2020 luego de que en el periodo neoliberal creció 129.5 por ciento.

Pemex logra récord más bajo en nivel de deuda en 11 años

En los últimos once años, 2025 registró el nivel más bajo de deuda con 84.5 mil millones de dólares, nivel en el que no estaba desde 2015.

A decir de Pemex, este logro es reflejo de disciplina financiera, plantación rigurosa y coordinación con Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y Secretaría de energía (Sener) mediante el Plan Pemex.

Pemex asegura que va rumbo a la soberanía energética

Víctor Rodríguez Padilla recordó que estas acciones van en rumbo a la soberanía energética y son parte del Plan Pemex para 2025-2030.

Como otros logros de Pemex, se señaló que aumentó la producción en 122 mil barriles diarios, incrementó la venta de combustibles en 7.8 por ciento y subió la producción de fertilizantes en 21 por ciento.

El funcionario dio cifras respecto al pago a proveedores, que en 2025 fue de más 390 millones de dólares; también dijo que en 2026, la inversión productiva es de 427 mil millones de pesos, 34 por ciento más que el año anterior.