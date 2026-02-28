La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una disminución del 13% en 2025 gracias a una estrategia integral de refinanciamiento y capitalización, alcanzando así su nivel más bajo en más de una década.

De acuerdo con la empresa, la reducción de la deuda refleja un entorno de mayor confianza y solidez financiera, lo que permitió a Pemex regresar al mercado local en febrero de 2026 tras seis años de ausencia.

El regreso de Pemex se llevó a cabo con una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, lo que se suma a otros hechos destacables de la petrolera como:

El proceso de refinación se incrementó en 44 por ciento

Producción de petrolíferos de un millón 177 mil barriles diarios

Incremento en 7 por ciento las ventas de gasolina, turbosina y diésel

Según informó Pemex, la disminución de la deuda se debió a una serie de operaciones relevantes, incluyendo el refinanciamiento y recompra de bonos, con las que se suavizaron las amortizaciones de deuda de 2026 y 2028.

Gracias a estas acciones se redujo el riesgo de refinanciamiento y la deuda total expresada en dólares, disminuyendo así la deuda un 13% respecto a 2024 y 19% respecto a 2018, alcanzando su nivel más bajo en una década.

Estas acciones tuvieron un impacto positivo en cuanto a la percepción de Pemex ante calificadoras:

Fitch Ratings elevó la calificación crediticia de Pemex a BB+ (tres escalones)

Moody’s la mejoró a B1 (dos escalones)

Asimismo, formaron parte de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento, diseñada y operada en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía.