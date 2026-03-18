Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es un destacado ingeniero civil, político y estadista mexicano, ampliamente reconocido como el “líder moral” de la izquierda moderna en el país. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas, Cuauhtémoc ha sido una figura fundamental en la transición democrática de México.

Habiéndose desempeñado como Gobernador de Michoacán, Jefe de Gobierno del Distrito Federal (el primero electo por voto popular) y tres veces candidato a la Presidencia de la República, en 2026 preside la Comisión Consultiva del Petróleo.

¿Quién es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es mundialmente conocido por encabezar la Corriente Democrática que rompió con el PRI en 1987, lo que derivó en la histórica elección de 1988 y la posterior fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Uno de sus mayores logros a nivel profesional ha sido la institucionalización de la izquierda mexicana, permitiendo que la oposición llegara al poder en la capital del país en 1997, abriendo el camino para la alternancia política que México vive hoy.

¿Qué edad tiene Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México. En 2026, tiene 91 años de edad.

¿Quién es la esposa de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Cuauhtémoc Cárdenas estuvo casado durante 58 años con Celeste Batel, quien fue su compañera de vida y pieza fundamental en su carrera política hasta su lamentable fallecimiento en octubre de 2021. Desde entonces, el ingeniero Cárdenas se ha mantenido enfocado en su labor intelectual y familiar, honrando la memoria de su esposa en diversos homenajes públicos.

¿Qué signo zodiacal es Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Al haber nacido el 1 de mayo, su signo zodiacal es Tauro, perteneciente al elemento Tierra. Tauro se caracteriza por la firmeza, la paciencia y una lealtad inquebrantable a sus principios.

¿Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano tiene hijos?

Sí, tiene tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. Su hijo Lázaro Cárdenas Batel ha seguido la tradición política, habiendo sido Gobernador de Michoacán y ocupado cargos de alto nivel en la administración pública federal, manteniendo vivo el legado de la familia Cárdenas en la vida política nacional.

¿Qué estudió Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); además, cuenta con especializaciones internacionales en Francia e Italia.

¿En qué ha trabajado Cuauhtémoc Cárdenas?

Cuauhtémoc Cárdenas es conocido por ser el arquitecto de la izquierda moderna y un experto en la gestión de recursos hidráulicos. Su trayectoria completa incluye: