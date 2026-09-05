La asociación Mundo Patitas dio a conocer que buscan justicia para Nala, la mascota de Jonathan Meléndez que también fue asesinada el martes 1 de septiembre en un departamento en Atizapán de Zaragoza.

En este sentido, Mundo Patitas detalló que presentó una denuncia ante la Fiscalía del Estado de México en contra de Diego Sebastián Rosen, por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal.

Piden imputar a Diego Rosen el delito de maltrato animal por el asesinato de Nala, mascota de Jonathan Meléndez

A través de redes sociales, la asociación Mundo Patitas lanzó un llamado a las autoridades para que también se haga justicia para Nala, mascota de Jonathan Meléndez.

La intención es que el delito de maltrato animal también le sea imputado a Diego Rosen por un juez dentro de la lectura de cargos que pesan en su contra.

Mundo Patitas indicó tener conocimiento de que la Fiscalía Edomex ya investiga los hechos, pero reiteraron que es importante no invisibilizar que Nala también era un ser vivo que fue víctima de este crimen.

Buscan justicia para Nala, la mascota de Jonathan Meléndez que también fue asesinada (Mundo Patitas)

De acuerdo con reportes, las autoridades podrían imputar a Rosen por los graves delitos cometidos, incluyendo el de maltrato animal.

Puntualmente, un juez federal podría presentar cargos contra el presunto empresario como:

Homicidio calificado (Multihomicidio)

Fraude

Robo

Cohecho

Maltrato animal

La intención es que Diego Sebastián Rosen obtenga la pena máxima por cada delito, debido a la gravedad y saña con la que estos fueron cometidos en contra de Jonathan Meléndez y su familia, así como en contra de la joven Aleyda Romero.