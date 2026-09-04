Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, confirmó que la Comisión de Víctimas y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el Estado de México brindan apoyo al hijo menor de edad del músico Jonathan Meléndez, quien sobrevivió al multihomicidio de su familia en Atizapán de Zaragoza.

“Por el momento es el Gobierno estatal, la Comisión de Víctimas, quien en un inicio está dando los apoyos correspondientes. Esto es automáticamente, también el DIF estatal. La procuraduría de protección a los menores. En este caso, ya hay contacto con el Gobierno federal; en caso de que se requiriera, también estamos en la mejor disposición”, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

Las declaraciones de Rosa Icela Rodríguez se dieron durante la conferencia mañanera del pueblo de este viernes 4 de septiembre de 2026, a tres días del multihomicidio del músico y tecladista de Camilo Séptimo y de su familia, ocurrido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Por estos hechos, las autoridades mexiquenses detuvieron a Diego Sebastián Rosen y a Gerardo “N”, señalados como los principales sospechosos del crimen.

Ambos fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Rosa Icela Rodríguez confirma acercamiento con la familia de Jonathan Meléndez

Sobre el mismo caso, Rosa Icela Rodríguez aseguró que existe un acercamiento con la familia de Jonathan Meléndez para brindar atención y apoyo tras el multihomicidio.

La secretaria de Gobernación también afirmó que continuará el diálogo con los familiares del músico para garantizar el apoyo que requiera el menor de edad sobreviviente, por instrucción de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Hay acercamiento con la familia y se va a continuar con el diálogo para dar todo el apoyo que se requiere. Así fue la instrucción de la presidenta” Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación

En tanto, el hijo menor de edad del músico Jonathan Meléndez permanece bajo el resguardo de las autoridades del Estado de México, tras sobrevivir al multihomicidio de su familia.

Trasladan a Diego Sebastián Rosen y a Gerardo “N” al penal de Barrientos

Luego de que venciera el plazo constitucional de 48 horas, Diego Sebastián Rosen y Gerardo “N”, señalados como principales sospechosos del multihomicidio de la familia del músico Jonathan Meléndez, fueron trasladados al Centro de Reinserción Social de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

Ambos son señalados por su presunta responsabilidad en los delitos de:

Homicidio

Cohecho

Maltrato animal

Diego Sebastián Rosen también es señalado como presunto autor material del crimen y de haberlo planeado con anticipación, de acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, “C4”.