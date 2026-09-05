Durante el asesinato de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo y su familia, Nala y Mila, las mascotas también fueron parte de los hechos violentos del pasado 1 de septiembre.

Luego de que Nala y Mila, las mascotas de Jonathan Meléndez, una murió y de la otra no se sabe nada de su paradero.

Por lo que ya son distintas las organizaciones animales que buscan justicia para Nala, así como poder localizar a Mila, pues ellas no deberían ser olvidadas.

Nala y Mila, fueron las mascotas de Jonathan Meléndez que quedaron en medio de los lamentables hechos

La primera de ellas, Nala era una perrita Golden Retriever, que perdió la vida, tras ser encontrada sin vida junto a la familia.

De acuerdo con reportes de la investigación en el caso de Jonathan Meléndez, el presunto agresor Diego Sebastián R. F. confesó haberla atado y privado de la vida al inicio del ataque.

La razón para haber matado a Nala, la mascota de Jonathan Meléndez se debió porque según las declaraciones, la perrita andaba muy nerviosa.

Mientras que Mila, la segunda perrita de la familia se trata de una de raza Border Collie, la cual no ha sido localizada, por lo que las autoridades y familiares aún no confirman qué sucedió con ella.