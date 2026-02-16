Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), aseguró que la incidencia delictiva “se ha reducido considerablemente” gracias al trabajo coordinado con la institución que dirige.

A través de su columna en El Universal, Ernestina Godoy resaltó que los datos de incidencia delictiva de enero 2026 muestran una tendencia a la baja lo que, señaló la fiscal, no es casualidad.

FGR colabora con el Estado para garantizar la seguridad, asegura Ernestina Godoy

El trabajo de las mujeres y hombres que integran la FGR y su colaboración con las instituciones del Estado se desarrollan con el fin de garantizar la seguridad pública, aseguró Ernestina Godoy.

“Dentro de la @FGRMexico colaboramos estrechamente con otras instituciones del Estado, con el fin de garantizar la seguridad pública” Ernestina Godoy

Asimismo, señalo que la reducción de la violencia en México es el resultado del funcionamiento coordinado del Estado.

“La FGR ha fortalecido su integración con el Gabinete de Seguridad articulando la investigación penal, con la inteligencia operativa y la actuación territorial”, reiteró la fiscal.

Esto se puede ver reflejado en la reducción de los homicidios dolosos reportados entre septiembre 2024 y enero 2026, donde el promedio pasó de 86.9 a 50.9 víctimas diarias,

Estos datos significan además el promedio más bajo de dicho delito violento para el mes de enero desde 2016.

Disminución de la violencia no es igual a trabajo concluido, reitera Ernestina Godoy

Por otra parte, Ernestina Godoy resaltó que la reducción de la violencia en el país no significa que la tarea esté concluida, sino que la coordinación entre la FGR y el Estado “comienza a producir efectos medibles”.

Asimismo, reiteró que se debe de mantener, consolidar y profundizar estos resultados para fortalecer la tranquilidad del pueblo mexicano y así garantizar “que la ley prevalezca”.

En el mismo sentido, Ernestina Godoy señaló que los indicadores de disminución de violencia son gracias a los trabajos de diferentes instancias de gobierno que realizan trabajos como:

patrullajes

operativos

cateos

integración de carpetas de investigación

audiencias

Por ello, se debe reconocer la labor de las mujeres y hombres que se ponen en riesgo, pertenecientes a:

Secretaría de la Defensa Nacional

Secretaría de Marina

Guardia Nacional

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Secretaría de Gobernación

FGR

Ya que su trabajo coordinado ha permitido brindar protección y procuración de justicia “en condiciones que exigen profesionalismo, disciplina y vocación de servicio”.