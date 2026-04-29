El Senado avaló el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 presentado por la titular de la FGR, Ernestina Godoy.

Ese 28 de abril, el Senado de la República confirmó la aprobación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia con 85 votos a favor.

Avala Senado Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la FGR

Los senadores aprobaron el Plan Estratégico de Procuración de Justicia de la FGR.

Dicho proyecto tiene un enfoque de apoyo a las víctimas y la lucha contra la impunidad, reveló el Senado.

El Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029 tiene visión humanista y busca fortalecer la coordinación entre autoridades para garantizar a la ciudadanía un accesos efectivo a la justicia.

Cámara de Senadores (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

La aprobación del Plan Estratégico de la FGR durante la sesión ordinaria se dio con 85 votos a favor de:

Morena

PT

PVEM

Movimiento Ciudadano

Mientras que las bancadas del PRI y el PAN, registraron 30 abstenciones y un voto en contra .

Después de aprobarse el Plan Estratégico de Procuración de Justicia se remitirá al Diario Oficial de la Federación para su trámite correspondiente, reveló el Senado de la República.

El Plan Estratégico de Justicia cuenta con 10 ejes entre los que destaca una reestructuración institucional, fortalecimiento del servicio profesional y mayor presencia de las fiscalías estatales.

Así como atención a las víctimas y la integración de la perspectiva de género en delitos contra las mujeres.

El documento se presentó en un contexto de desconfianza ciudadana donde el 90% o más de los delitos no se denuncian.