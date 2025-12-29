La presidenta Claudia Sheinbaum informó hoy lunes 29 de diciembre que Miguel Torruco Garza se incorporará a su gabinete de seguridad a partir de enero de 2026.

De acuerdo con la presidenta, lo invitó a formar parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que aceptó.

“Lo vamos a incorporar a partir de enero…regresa. Lo invité, dijo que sí” Claudia Sheinbaum

El funcionario entrará a la Subsecretaría de Prevención en la SSPC, en sustitución de Esthela Damián, quien actualmente es la titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

Claudia Sheinbaum invita a Miguel Torruco Garza a la SSPC

Claudia Sheinbaum reveló que invitó “al joven” Miguel Torruco Garza, de 37 años, a formar parte de la SSPC.

Según la presidenta, Miguel Torruco Garza se incorporará a partir de enero 2026 a la SSPC como titular de la Subsecretaría de Prevención, en sustitución de Esther Damián, su actual Consejera Jurídica.

“Regresa…va a la Subsecretaría de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el puesto que dejó Esthela Damián…Lo invité y dijo que sí” Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó que el funcionario ya ha formado parte de su gabinete, pues anteriormente fue el director Nacional de Promoción al Deporte y Bienestar, desde donde organizó las clases masivas de Box.

Claudia Sheinbaum resalta relevo generacional con incorporación de Miguel Torruco

Por otra parte, Claudia Sheinbaum resaltó la importancia del relevo generacional en la 4T.

Como muestra de ello, está la incorporación de Miguel Torruco Garza a la SSPC, pues resaltó que “necesitamos más jóvenes”.

Asimismo, señaló que la incorporación del llamado relevo generacional a las filas del movimiento no es difícil, pues a lo largo de su existencia ha formado a muchos de ellos.