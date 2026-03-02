Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), habría solicitado la renuncia de 15 de los 32 delegados estatales a partir del 1 de marzo.

De acuerdo con Proceso, la fiscal general solicitó que 15 delegados estatales dejaran sus cargos de manera inmediata y dio como plazo el lunes 2 de marzo para desocupar sus oficinas.

Godoy prepara cambios en la FGR con salida de 15 delegados estatales

Con la salida del cargo de 15 delegados estatales de la FGR, Ernestina Godoy estaría preparando cambios al interior de la institución.

Los informes sobre este cambio se habría dado el sábado 28 de febrero, donde se solicitó a los delegados su renuncia para el 1 de marzo, así como la liberación de sus oficinas a más tardar el 2 de marzo.

Entre los estados que por lo pronto perdieron la representación de la FGR se encuentran:

Ciudad de México (CDMX)

Hidalgo

Michoacán

Nuevo León

Cabe señalar que hasta el momento de la publicación de esta nota no hay un comunicado oficial de la FGR; sin embargo, se trataría de una estrategia para fortalecer la conducción territorial de la fiscalía.

Además, ha trascendido que también se habría incluido en el cambio de delegados al estado de Jalisco, así como:

Durango

Nayarit

San Luis Potosí

Tamaulipas

Hay que resaltar que los delegados estatales de la FGR fungen como miembros clave en la aplicación y coordinación de estrategias de seguridad federales, así como para la vinculación entre dicha institución y las fiscalías estatales.