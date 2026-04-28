México supera el 90% de cifra negra por falta de confianza ciudadana, así lo reveló la titular de la FGR.

Este 27 de abril se llevó a cabo comparecencia de Ernestina Godoy ante la Comisión de Justicia del Senado de México.

México supera el 90% de cifra negra por falta de confianza ciudadana, asegura FGR

Ante la Comisión de Justicia, Ernestina Godoy presentó el Plan Estratégico de Justicia 2026-2030 donde se propone una reingeniería institucional con enfoque humanista y prioridad a las víctimas.

Durante el encuentro con Ernestina Godoy, se habló de que en México hay un “cifra negra”, ya que el 90% o más de los delitos no se denuncian por falta de confianza ciudadana.

FGR (Cortesía)

De acuerdo con datos del INEGI citados en el encuentro, los ciudadanos evitan realizar denuncias por diversos factores por temor al maltrato, las largas esperas y percepción de que su caso no será resuelto .

Además, se reconoció que 6 de cada 10 personas no confían en la Fiscalía General de la República y consideran que existe posibilidad de que se lleven a cabo actos de corrupción.

Ante tal cifra negra que fue evidenciada en la presentación del Plan Estratégico de Justicia 2026-2030, se plantearon diversas acciones para recuperar la confianza de la población como: