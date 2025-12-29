A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Miguel Torruco Garza agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su nombramiento como Subsecretario de Prevención de las Violencias en la SSPC.

“Con alto honor y profundo sentido de patria, agradezco a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum la confianza y el nombramiento como Subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el liderazgo del Secretario Omar García Harfuch Miguel Torruco Garza

En la mañanera del pueblo del 29 de diciembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Miguel Torruco Garza se integrará a la SSPC, pues ocupará el puesto de Subsecretario de Prevención de las Violencias.

Ante ello, el ex legislador federal que reemplazará a Esthela Damián en el cargo, compartió un mensaje en redes sociales con el que agradeció a la presidenta por el nuevo nombramiento que le hizo.

En su publicación, Miguel Torruco Garza extendió el agradecimiento por la confianza que se le brinda al nombrarlo en el cargo por el cual, recordó, quedará bajo las órdenes de Omar García Harfuch.

De la misma forma, reconoció que desde el puesto que asumirá tendrá la responsabilidad de fortalecer los “valores, las virtudes cívicas y la ética pública” lo que dijo, consolidará por medio del civismo, la educación, el deporte y la cultura.

Finalmente, tras sentenciar que la “juventud es el presente y el futuro de México”, el funcionario federal manifestó que se mantiene firme con “lealtad al pueblo y compromiso con el futuro de México”.

Miguel Torruco Garza desempeñará diversas tareas desde su cargo en la SSPC

Al ser nombrado como el nuevo titular de la Subsecretaría de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Miguel Torruco Garza se encargará de diversas tareas:

Diseñar políticas públicas de prevención y estrategias nacionales que reduzcan factores de riesgo y fortalezcan la cohesión social

Implementar programas sociales vinculados al deporte y la cultura como torneos, clases masivas y festivales

Coordinar acciones interinstitucionales por medio de la articulación de esfuerzos con gobiernos estatales, municipales y organismos civiles

Supervisar la ejecución de programas y garantizar que las iniciativas se implementen conforme a los objetivos

Fomentar la participación ciudadana y promover la inclusión de organizaciones comunitarias y civiles en proyectos de prevención

Atender grupos en situación de riesgo y focalizar programas en jóvenes, mujeres y comunidades con alta vulnerabilidad para reducir la incidencia delictiva

Promover campañas de educación y convivencia por medio de la difusión de mensajes que fortalezcan valores de respeto, paz y resolución pacífica de conflictos

Gestionar recursos y financiamiento para asegurar la sostenibilidad de los programas de prevención