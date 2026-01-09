La titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, presentó a la nueva fiscal federal de Morelos, María Esther Huerta Calderón.

“Hoy estuvimos en la Fiscalía Federal en Morelos para platicar con las autoridades de los tres niveles de gobierno, con el fin de que las y los morelenses conozcan que habrá una presencia permanente”. Ernestina Godoy, fiscal General de la República

El nombramiento se da tras la llegada de Ulises Lara a la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, lo que derivó en la vacante de la Fiscalía Federal de Morelos.

Construir la paz también significa establecer una coordinación entre las fiscalías de las entidades federativas y las fiscalías de la Fiscalía General de la República en los estados.



Hoy estuvimos en la Fiscalía Federal en Morelos para platicar con las autoridades de los tres… pic.twitter.com/M6aQnqA17P — Ernestina Godoy Ramos (@ErnestinaGodoy_) January 8, 2026

Mediante redes sociales, Ernestina Godoy habló sobre su visita de trabajo a la Fiscalía Federal de Morelos, la cual aprovechó para presentar a su nueva titular, María Esther Huerta Calderón.

Acorde con lo señalado por la FGR, Ernestina Godoy se reunió con el personal adscrito de la entidad además de realizar un recorrido en las instalaciones de la Fiscalía Federal de Morelos.

Todo con el objetivo de fortalecer la coordinación y colaboración con la Fiscalía Federal, por lo que Ernestina Godoy también planteó ante los tres órdenes de gobierno sus estrategias conjuntas.

Fue para el personal de la Fiscalía Federal de Morelos que explicó, las estrategias se verán fortalecidas con el trabajo institucional en esta nueva etapa con la llegada de María Esther Huerta Calderón.

La FGR también mencionó parte del mensaje de Ernestina Godoy referente a la reorganización dentro de la fiscalía y la importancia de la administración eficiente para mejorar los resultados.