La presidenta Claudia Sheinbaum compartió que Ernestina Godoy será quien informe los cambios que está realizando en las delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esto luego de que se revelara que ordenó la salida de 15 de los 32 delegados de la FGR en los estados.

“La Fiscalía General de la República tiene delegaciones, ahora ella lo va a informar ya pronto porque nos comentó que quiere hacer una presentación de su programa de trabajo” Claudia Sheinbaum

Ernestina Godoy busca fortalecer la FGR, asegura Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló que Ernestina Godoy brindará próximamente un informe respecto a su programa de trabajo que está realizando en la FGR.

La presidenta aclaró que sus acciones no influyen en las fiscalías de los estados, sino en las delegaciones que la FGR mantiene en todas las entidades.

“Ella no influye en las fiscalías de los estados, lo que está haciendo Ernestina… Ella lo que está haciendo es fortalecer las delegaciones, la representación de la Fiscalía General de la República en los estados” Claudia Sheinbaum

Asimismo, compartió que Ernestina Godoy incluso planea cambiar la manera de nombrar a las delegaciones; sin embargo, pidió esperar al informe de la fiscal general.

Ernestina Godoy está nombrando nuevos representantes de la FGR en los estados

Por otra parte, Claudia Sheinbaum señaló que lo que está haciendo Ernestina Godoy no se trata de una limpia de la FGR, sino de una estrategia para fortalecer las delegaciones.

En este sentido, resaltó que también “está nombrando nuevos representantes” de las delegaciones a las que ya pidió la renuncia de sus antiguos titulares.

De acuerdo con los primeros informes, se trata de 15 delegados de la FGR en estados como: