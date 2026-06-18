La Tormenta Tropical Arthur se alejó de México, pero sigue bajo vigilancia en Estados Unidos debido al elevado riesgo de inundaciones.
Según estimaciones climáticas, las precipitaciones afectarán durante las próximas horas el este y noreste de Texas, así como regiones de:
- Louisiana
- Mississippi
- Alabama
- Georgia occidental
- Panhandle de Florida
Se esperan acumulaciones de 5 a 10 pulgadas de agua, y en zonas aisladas de Estados Unidos hasta 20 pulgadas.
Tormenta Tropical “Arthur” activa alerta en Texas y Louisiana
Durante la mañana de este miércoles 17 de junio se formó la Tormenta Tropical Arthur en el Océano Atlántico, la primera de la temporada 2026.
De acuerdo con reportes, la circulación de la Tormenta Tropical Arthur ya provoca fuertes ráfagas de viento en diversas localidades y Galveston, Texas.
Ante el avance de Arthur, las autoridades emitieron un aviso de tormenta tropical en Texas durante el día, antes de trasladarse a Louisiana.
Los especialistas prevén acumulaciones de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia, con áreas aisladas que podrían recibir hasta 20 pulgadas.
¿Qué efectos tendrá la Tormenta Tropical Arthur?
Según especialistas, la Tormenta Tropical Arthur tendrá los siguientes efectos en Estados Unidos:
- Lluvias torrenciales de 5 a 10 pulgadas, con zonas que podrían recibir hasta 20 pulgadas
- Inundaciones repentinas en áreas vulnerables del este y noreste de Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia occidental y el Panhandle de Florida
- Marejada ciclónica de 2 a 4 pies entre Port Bolivar y Morgan City, capaz de inundar zonas normalmente secas
- Corrientes marinas peligrosas a lo largo de la costa del Golfo
- Ráfagas fuertes de viento, con registros cercanos a 48 mph en zonas costeras
- Posibles tornados aislados desde la costa superior de Texas hasta partes de Florida