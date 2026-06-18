La Tormenta Tropical Arthur se alejó de México, pero sigue bajo vigilancia en Estados Unidos debido al elevado riesgo de inundaciones.

Según estimaciones climáticas, las precipitaciones afectarán durante las próximas horas el este y noreste de Texas, así como regiones de:

Louisiana

Mississippi

Alabama

Georgia occidental

Panhandle de Florida

Se esperan acumulaciones de 5 a 10 pulgadas de agua, y en zonas aisladas de Estados Unidos hasta 20 pulgadas.

Tormenta Tropical “Arthur”

Tormenta Tropical “Arthur” activa alerta en Texas y Louisiana

Durante la mañana de este miércoles 17 de junio se formó la Tormenta Tropical Arthur en el Océano Atlántico, la primera de la temporada 2026.

De acuerdo con reportes, la circulación de la Tormenta Tropical Arthur ya provoca fuertes ráfagas de viento en diversas localidades y Galveston, Texas.

Ante el avance de Arthur, las autoridades emitieron un aviso de tormenta tropical en Texas durante el día, antes de trasladarse a Louisiana.

Los especialistas prevén acumulaciones de entre 5 y 10 pulgadas de lluvia, con áreas aisladas que podrían recibir hasta 20 pulgadas.

Tormenta Tropical “Arthur”

¿Qué efectos tendrá la Tormenta Tropical Arthur?

Según especialistas, la Tormenta Tropical Arthur tendrá los siguientes efectos en Estados Unidos: