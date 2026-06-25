Conagua advirtió la presencia de la Tormenta Tropical Douglas, la cual cuenta con una trayectoria a territorio nacional, y se espera que impacte en México a inicios de julio.

Por lo mismo la Conagua informó que mantiene vigilancia constante a la Tormenta Tropical Douglas, dando a conocer cualquier actualización sobre su trayectoria hacía México.

¿Cuándo llegará la Tormenta Tropical Douglas a México?

Aunque Conagua no da un estimado de cuándo impactaría la Tormenta Tropical Douglas el territorio de México, es posible que se dé en los primeros días de julio.

Tormenta Tropical Douglas (Conagua)

De acuerdo con la Conagua, la Tormenta Tropical Douglas se ubica en el suroeste de Baja California Sur, y tiene un 80% de probabilidad de convertirse en un ciclón con dirección a México.

Su evolución a ciclón se daría en los próximos 7 días a partir de este 25 de junio, de ahí que se estime que estaría tocando suelo mexicano a inicios de julio.

Pues al elevar su categoría a ciclón, aumentaría su velocidad de desplazamiento hacía la península de Baja California, si es que mantiene su trayectoria actual.

Sin embargo, de momento las autoridades piden calma y estar al pendiente de cualquier actualización al respecto sobre este fenómeno natural.

Tormenta Tropical Douglas es de las primeras en poner en alerta a México

Si bien la temporada de huracanes ya inició, hasta el momento solo la Tormenta Tropical Douglas ha puesto en alerta a autoridades de México.

Desde el inicio de la temporada, se han formado 5 meteoros, contando la Tormenta Tropical Douglas; sin embargo, ninguno ha evolucionado a ciclón.

De ahí la importancia de seguir monitoreando la actual tormenta tropical, debido su alto porcentaje de ser la primera en convertirse en un ciclón que podría causar alerta.

Se espera que en este año haya alrededor de 40 sistemas tropicales entre el Océano Pacífico y el Atlántico, de los cuales uno o dos podrían convertirse en huracanes de alta intensidad.

Estaremos al pendiente de cualquier actualización al respecto de la formación de huracanes y tormentas tropicales.