La Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió una alerta por la evolución del potencial ciclón tropical Uno, sistema que podría convertirse en la tormenta tropical Arthur durante las próximas horas.

De acuerdo con el reporte oficial, el fenómeno se localiza cerca de las costas del Golfo de México y mantiene condiciones favorables para fortalecerse durante su desplazamiento.

Los pronósticos indican que el sistema alcanzaría la categoría de tormenta tropical Arthur el 17 de junio, antes de debilitarse nuevamente a depresión tropical el 18.

⚠️ Se forma el potencial #CiclónTropical Uno, sobre el Golfo de México ⚠️



◾️Se localiza a 105 km al sur-suroeste de Reynosa, Tamaulipas

◾️Las bandas nubosas del sistema generan #Lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Nuevo León y Tamaulipas

◾️Vientos máximos sostenidos de 45… pic.twitter.com/0u4T8PwEKu — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 16, 2026

Nuevo León y Tamaulipas, entre los estados bajo vigilancia por lluvias intensas

La Conagua advirtió que los efectos del ciclón tropical Uno provocarían lluvias acumuladas de entre 75 y 150 milímetros en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Además de las precipitaciones, se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar hasta 60 kilómetros.

En la costa tamaulipeca también se prevé oleaje de entre 1 y 2 metros de altura, situación que mantiene bajo vigilancia a autoridades locales.

Las condiciones meteorológicas incrementan el riesgo de deslaves, crecimiento de ríos y arroyos, además de posibles inundaciones en áreas bajas y vulnerables.

Por ello, las autoridades recomendaron seguir los avisos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Conagua y los organismos de Protección Civil.

Lluvias (AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM / Camila Ayala Benabib)

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) también señaló que el sistema podría evolucionar a tormenta tropical mientras avanza por el noroeste del Golfo.

Actualmente, el potencial ciclón Uno registra vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, con rachas de hasta 65 kilómetros y desplazamiento lento.

De concretarse su fortalecimiento, Arthur se convertiría en la primera tormenta tropical con nombre de la temporada 2026 en el Atlántico, según las previsiones oficiales.