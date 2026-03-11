La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su decisión de no denunciar a Elon Musk por la violencia en su contra por parte del empresario.

Claudia Sheinbaum señaló que decidió no presentar la demanda civil que podría interponer contra el dueño de X, luego de que la vinculara con el crimen organizado.

Esto tras el operativo en Jalisco contra Nemesio Oseguera, El Mencho, en el que el líder criminal murió.

Claudia Sheinbaum no denunciará a Elon Musk pese a declaraciones en X

Claudia Sheinbaum compartió en su mañanera que, luego del análisis de su equipo legal, decidió no denunciar a Elon Musk.

De acuerdo con la presidenta, no presentará la demanda civil contra el empresario luego de que declarara, desde X, donde aseguró que Claudia Sheinbaum está relacionada con el crimen organizado.

“Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil que se da en este caso. Si sigue lo evaluaremos” Claudia Sheinbuam

Sin embargo, reiteró que “si sigue” con el mismo tipo de declaraciones, reconsiderará emprender acciones legales contra el dueño de empresas estadounidenses como:

X

Tesla

Space X

Elon Musk señala presuntos nexos de Sheinbaum con el narco

Elon Musk acusó a Claudia Sheinbaum de tener nexos con el narco, luego del operativo contra El Mencho.

En X, el empresario aseguró que Sheinbaum “solo está diciendo lo que sus jefes del cártel le dicen que diga”; esto luego de que la presidenta negara declarar una guerra contra el narcotráfico tras el operativo.

Claudia Sheinbaum señaló que es absurdo que exista un narcogobierno como sugirió Elon Musk; además destacó que en el caso del operativo, el pueblo respalda el trabajo de las fuerzas armadas.