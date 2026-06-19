El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, informó sobre su reunión con autoridades de Chiapas y representantes de la Sección 7 de la CNTE.

Como parte de su huelga nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) bloqueó distintas salidas de Tuxtla Gutiérrez.

Sin embargo, los padres de familia han externado su preocupación ante el posible cierre del ciclo escolar 2025-2026 sin que los maestros retomen clases.

De acuerdo con cifras de la CNTE, al menos 18 mil escuelas están cerradas mientras que más de un millón y medio de alumnos no tienen clases; 261 mil solo en Chiapas.

SEP y gobierno de Chiapas establecen diálogo con maestros de la CNTE (Mario Delgado)

Mario Delgado y Sección 7 de la CNTE dialogan en Chiapas

Mediante sus redes sociales, Mario Delgado anunció que se encuentra en reunión con la Sección 7 de la CNTE, para avanzar en las demandas del magisterio y en beneficio de los niños de Chiapas.

Mario Delgado no dio más detalles sobre la mesa de trabajo que se desarrolla este viernes 19 de junio en la Secretaría de Gobernación; sin embargo, compartió imágenes del encuentro con el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, presente.

El gobernador escribió, previo al encuentro, que es en conjunto con Mario Delgado y el subsecretario de Gobernación de Chiapas, César Yáñez Centeno, que se llevará la mesa tripartita.

Hasta el momento, la SEP no ha dado actualizaciones sobre la reunión o las negociaciones con los maestros de la CNTE en Chiapas.

SEP y gobierno de Chiapas establecen diálogo con maestros de la CNTE (Mario Delgado)

Sección 7 de la CNTE cierra vialidades en Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de Chiapas

Como parte de sus protestas, la CNTE bloqueó las salidas de Tuxtla Gutiérrez este viernes 19 de junio, hacia varios municipios de Chiapas:

Berriozábal

Cintalapa

Jiquipilas

Arriaga

Tapachula

El bloqueo inició a partir de las 9:00 horas, aunque media hora antes los maestros de la CNTE se concentraron en la zona de La Pochota, cuyo punto presentó un cierre total.

Los maestros habían pedido la reunión de una mesa de diálogo con el gobernador Eduardo Ramírez para abordar sus demandas a nivel estatal.