La Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) instaló otro plantón en 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, Ciudad de México (CDMX), este 1 de junio.

El plantón se suma al primero instalado en avenida 5 de Mayo, también en el Centro Histórico, el cual se ha mantenido desde el pasado lunes 25 de mayo.

En ambos casos, los plantones de la CNTE se establecen tras no lograr llegar al Zócalo capitalino pese a intentos que se repitieron este lunes 1 de junio.

Asimismo, este nuevo plantón de la CNTE se suma a otros instalados en distintos estados, derivado del inicio de su huelga nacional, en protesta a favor de sus demandas.

CNTE instala otro plantón en 20 de Noviembre tras no llegar al Zócalo capitalino

Al no entrar al Zócalo, la CNTE informó su intención de establecer su plantón en 20 de Noviembre tras marchar desde el Ángel de la Independencia este lunes 1 de junio.

Alrededor de las 13:40 horas, maestros estaban colocando lonas e instalando sus casas de campaña, aunque hasta el momento no han dado a conocer el alcance del plantón.

Derivado de la presencia de la CNTE en avenida 20 de Noviembre, los comercios de dicha vialidad han comenzado a cerrar o bajaron sus cortinas mientras se llevaba a cabo la instalación.

El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX también informó, en punto de las 17:47 horas, los cortes de circulación sobre Calzada San Antonio Abad.

Esto desde Lucas Alamán y a la altura de avenida Izazaga, vialidad por la que ingresaron los maestros hacia el Zócalo, por lo que la alternativa vial es Eje Central.

Plantón de la CNTE en avenida 20 de Noviembre (Captura de pantalla)

CNTE mantiene plantones en otros estados por huelga nacional

Los plantones de la CNTE en 20 de Noviembre y 5 de Mayo en el Centro de la CDMX forman parte de otros tantos que ha instalado el magisterio en varios estados.

Uno de los plantones fue instalado en el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, tras la marcha de la Sección 7 de la CNTE en la capital de Chiapas como parte de la huelga nacional.

Asimismo, en las oficinas del ISSSTE en Nuevo León, los maestros y jubilados de la Sección 50 iniciaron un segundo plantón que mantendrían durante el Mundial 2026.

Más temprano, en Chihuahua, los maestros de la CNTE habían tomado la caseta de peaje de Jiménez-Camargo, la cual ya fue liberada.

Mientras que en Nogales, Sonora, la CNTE bloquearon el cruce fronterizo con Estados Unidos, además de manifestarse en la garita Denis Deconcini.