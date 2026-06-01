Un saldo de un herido por la explosión de cohetones, fue el que se registró durante una protesta de la CNTE que se realizó el 1 de junio en la CDMX, informó la SSC.

“Uno de los participantes resultara herido, el cual ya fue trasladado por sus medios a un hospital para su atención médica” SSC

Así lo informó la propia dependencia capitalina por medio de un mensaje, en el que destacó que la personas lesionada se trasladó por sus propios medios a un hospital.

Ante la protesta de la CNTE, Rosa Icela Rodríguez hizo un llamado al magisterio a ejercer su derecho a la movilización de forma pacífica y los instó a retomar las negociaciones.

CNTE inicia marcha del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

SSC reporta un herido por petardos en protesta de la CNTE

El lunes 1 de junio, miles de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron una protesta y marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX).

A lo largo de camino que inició en el Ángel de la Independencia y con rumbo al Zócalo, los docentes derribaron vallas y de acuerdo con autoridades capitalinas, también lanzaron cohetones.

Derivado de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX reportó que se registró una persona herida que ya se trasladó a un hospital para su respectiva atención.

“El personal policial que da acompañamiento a la marcha de este día solo porta su equipo de protección corporal, casco, coderas, rodilleras, escudo y, algunos de los uniformados portan extintores; esta Secretaría no utiliza ningún tipo de gas ni balas de goma, ni petardos” SSC

Al informar sobre lo ocurrido en la marcha de la CNTE, la SSC se deslindó del estallido de explosivos, toda vez que aseveró que los policías desplegados no llevaron consigo elementos de ese tipo.

En especial porque los elementos adscritos a la dependencia no portan ningún tipo de gas, además de que tampoco usan balas de goma o petardos.

SSC sobre la protesta de la CNTE en CDMX (@SSC_CDMX/X )

Rosa Icela Rodríguez llama a la CNTE a protestar de forma pacífica

Por medio de redes sociales, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, se pronunció sobre la protesta de la CNTE realizada en la CDMX del 1 de junio.

En su mensaje, la funcionaria federal hizo un llamado a los docentes integrantes del magisterio disidente a “ejercer su derecho a la movilización”, pero priorizando una actitud pacífica.

Rosa Icela Rodríguez sobre la protesta de la CNTE en CDMX (@rosaicela_/X)

De la misma forma, Rosa Icela Rodríguez exhortó a los maestros a acudir a las mesas de trabajo para que se alcancen acuerdos y se abra la posibilidad de atener sus demandas.