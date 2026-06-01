Rosa Icela Rodríguez condenó los actos de violencia que realizaron provocadores ajenos a la CNTE durante su marcha en la CDMX.

“Rechazamos la participación de provocadores -que no son maestros- en una movilización legítima del magisterio” Rosa Icela Rodríguez. Titular de Segob

Por medio de un mensaje que publicó en sus redes sociales, la funcionaria federal se pronunció sobre la protesta que el magisterio efectuó y rechazó la presunta infiltración de “provocadores”.

Además, hizo un llamado a la CNTE para que se priorice la negociación que se ha establecido en las mesas de trabajo en busca de atender las demandas que han planteado.

Protesta de la CNTE deja un herido por cohetones en CDMX (Daniel Augusto/Cuartoscuro / Daniel Augusto)

Rosa Icela Rodríguez acusa que “provocadores” se infiltraron en protesta de la CNTE

El lunes 1 de junio, miles de maestros integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), realizaron una marcha en calles de la Ciudad de México (CDMX).

Durante la movilización que se llevó a cabo en protesta por el incumplimiento a sus demandas, se registraron hechos violentos de los que Rosa Icela Rodríguez afirmó que efectuaron “provocadores”.

En su publicación, la secretaria de Gobernación se pronunció en contra del estallido de artefactos explosivos, el derribo de vallas y la ruptura deliberada de cristales.

“Rechazamos la participación de provocadores -que no son maestros- en una movilización legítima del magisterio” Rosa Icela Rodríguez. Titular de Segob

No obstante, Rosa Icela Rodríguez aseveró que los hechos no fueron realizados por los miembros del magisterio disidente, sino por “provocadores” que no “son maestros”.

Cabe destacar que los actos de violencia ocurridos durante la protesta de la CNTE en CDMX dejaron un saldo de una persona herida, que recibió la respectiva atención médica en un hospital.

Rosa Icela Rodríguez sobre la protesta de la CNTE en CDMX (@rosaicela_/X)

Rosa Icela Rodríguez llamó a la CNTE a atender diálogo para cumplir demandas

Al condenar la violencia que “provocadores” ajenos a la CNTE realizaron en la marcha del 1 de junio en CDMX, Rosa Icela Rodríguez también exhortó al magisterios a privilegiar el diálogo.

En la publicación, la titular de Segob llamó a los docentes a que ejerzan su derecho a la movilización de forma pacífica, así como a acudir a las mesas de trabajo con las autoridades.

Lo anterior debido a que es de esa manera como se van a poder atender las demandas que han planteado y que, según acusan, no han sido cumplidas por el gobierno federal.