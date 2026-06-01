Durante la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que arrancó en carriles centrales del Ángel de la Independencia con dirección al Zócalo capitalino, encapuchados rompieron cristales de la Torre del Bienestar.

Maestros, presuntamente de la Sección 14 de Guerrero, con palos metálicos y astas de banderas vandalizaron la puerta principal y las ventanas del inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Reforma 51, en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Al momento en que un grupo del contingente causó destrozos, no había elementos policiacos cerca según se observa en videos que ya circulan en redes sociales y que comparten distintos medios de comunicación como Grupo Fórmula:

Manifestantes de la CNTE, quienes están armados con tubos de metal, vandalizaron la Torre Bienestar al romper los cristales de la entrada principal. 🔺💢



📹: Ulises Soriano pic.twitter.com/zIGs40NA0H — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) June 1, 2026

CNTE marcha sobre Paseo de la Reforma; pretenden llegar al Zócalo de la CDMX

Este lunes primero de junio de 2026, la CNTE inició una huelga nacional con la que pretende ejercer presión social a fin de que sean escuchadas sus demandas, de lo contrario amenazan con boicotear el Mundial 2026.

Alrededor de las 9:00 horas, 4000 mil integrantes de la CNTE se concentraron en el Ángel de la Independencia sobre Paseo de la Reforma, por lo que agentes de tránsito bloquearon ambos sentidos y comenzaron a desviar a los automovilistas.

De acuerdo con reportes, en la manifestación participan cerca de dos mil guerrerenses y docentes de distintos estados.

Hasta el momento de redactar esta nota, el contingente avanza por Fray Servando Teresa de Mier, sobre José María Izazaga.

El magisterio advierte con llegar al Zócalo capitalino aún cuando el Gobierno de México colocó vallas metálicas y bloques de concreto durante la noche y la madrugada en calles que dan acceso directo a Palacio Nacional.

En tanto que la CNTE desquicia la capital, titulares de Segob y la SEP, incluso la Presidenta de México, confían en que el magisterio acceda a entablar un respetuoso diálogo.