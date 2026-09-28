Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha emitido la recomendación de no salir de casa ante el impacto del huracán Polo en Baja California Sur hoy lunes 28 de septiembre.

“Hacemos un llamado para que en las localidades o comunidades de Comondú se mantengan atentos a todas las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil y permanezcan en sus domicilios o refugios temporales a partir de hoy después de la 14:00 horas”. Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC

Pues será en el municipio de Comondú de BCS donde se espera que el huracán Polo impacte, a lo que la recomendación para mantenerse atentos va principalmente para las comunidades de:

La ballena

San Juanico

Las Barrancas

Francisco Villa

Poza Grande

Guadalupe

Santo Domingo

San Andrés

San José de Comondú

La Laguna

Ciudad Insurgentes

CNPC pide estar atentos en los 5 municipios de BCS por Polo

Ante las recomendaciones de CNPC, también se pidió a la ciudadanía de los 5 municipios de BCS estar atentos por el impacto del huracán Polo.

“Se solicita en los 5 municipios incluyendo La Paz y Los Cabos mantenerse informado sobre las condiciones de su desplazamiento de Polo, pues su impacto se espera después de las 4 de la tarde como huracán categoría 2 o 3”. Laura Velázquez Alzúa, titular de la CNPC

Asimismo, CNPC ha determinado que a partir de las 14:00 horas de hoy lunes 28 de septiembre “se parará movilidad” principalmente de los municipios de Comondú, Mulegé y Loreto.

Pidiendo su resguardo a las comunidades del sur de Mulegé:

Cadejé

Heroica Mulegé

Punta Chivato

Santa Rosalía

Islas San Marcos

Palo Verde

San Bruno

San Lucas

Mientras que para el municipio de Loreto, las comunidades serán de: